Río Negro: productores de la Región Sur concretaron el primer embarque de carne ovina de la temporada

Río Negro dio este martes un nuevo paso en la consolidación de su perfil exportador con la carga del primer contenedor de carne ovina de la zafra 2025/26, integrado por ovejas de refugo de la Región Sur y del norte de Chubut. La faena se realizó bajo el método Halal, indispensable para su destino final en países árabes, un mercado que viene mostrando un crecimiento sostenido para este tipo de producto.

El embarque incluyó 1.169 cajas de entre 22 y 30 kilos, lo que representa 28.000 kilos de carne trozada y congelada listos para exportación.

Este envío se apoya en el trabajo iniciado en 2024, cuando la provincia concretó su primera exportación de carne ovina Halal. Esa experiencia permitió ajustar certificaciones, procesos y logística, además de consolidar el funcionamiento del frigorífico de Ingeniero Jacobacci, pieza fundamental para responder a las exigencias del mercado internacional.

Cooperativa, productores y sector privado

La Cooperativa J.J. Gómez, administradora del frigorífico, prevé realizar otros nueve envíos durante la actual zafra, en articulación con la empresa exportadora PG Trading. Este esquema compartido entre productores, trabajadores y sector privado busca darle continuidad a una actividad que, durante años, tuvo altibajos en la región.

El repunte también se refleja en el empleo local. Para concretar este primer envío, el frigorífico incorporó siete trabajadores, que se sumaron al plantel permanente de quince personas. Según detallaron desde la planta, la ampliación del equipo responde al aumento de la faena y a los requisitos técnicos que demanda la exportación.

Un producto que encuentra nuevos destinos

Las ovejas de refugo —generalmente con menor valor en el mercado interno— encuentran en estas operaciones una vía alternativa de comercialización. Para los productores significa una opción para mejorar ingresos en un contexto donde la actividad ovina suele enfrentar dificultades en materia de precios y colocación.