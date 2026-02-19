Temporada de caza de jabalí 2026: advierten que habilitarla en Río Negro «no sirve de nada» sin el apoyo de Patagones

El jabalí es una especie que se introdujo en nuestro país hace años. Hoy la superpoblación pone en riesgo campos y fauna autóctona.

En el marco de una nueva temporada, los cazadores de jabalíes ya pueden iniciar las gestiones y permisos de intervención con armas. El anuncio fue emitido por la Asociación de Caza y Pesca de la Patagonia.

El jabalí es considerado como una especie invasora en diversas regiones de la Patagonia. Ha provocando accidentes en las rutas y en los campos, tanto en el cultivo como en la matanza de otras especies, lo cual lo pone en el foco en la caza.

El presidente de la Asociación de Caza y Pesca, Matías Cascallares, mencionó que la fecha de apertura para los cazadores comenzó el 15 de febrero. Para quienes realicen cacería con jauría, los permisos iniciar desde el 1 de marzo. «ya está todo organizado para el inicio de la temporada con armas, lo que permitirá a los cazadores obtener los permisos» agregó.

Si se desea cazar con jauría, es obligatorio el registro de los perros, así como la inserción de microchips y la presentación de la libreta sanitaria que demuestre su vacunación.

Ante este panorama, el presidente alertó sobre la problemática que representa el movimiento de jabalíes entre provincias y manifestó que en Patagones, provincia de Buenos Aires, no habilitaron la caza, dificultando la tarea al ser un área limítrofe con Río Negro.

El reclamo al Departamento de Patagones

Para Río Negro, los requisitos para cazar jabalí incluyen la obtención de una licencia de caza deportiva, documento de identidad, un permiso firmado por el dueño del campo con firma certificada o visada, y la documentación de la armas (CLU).

Cascallares abordó la necesidad de mejorar la seguridad vial, destacando la importancia de aumentar la cartelería en caminos peligrosos, todo en una reunión con el referente de Fauna en Río Negro, Roberto Espósito.

“Hay que exigirle un poco a Vialidad el tema de la cartelería en los lugares de peligro», expresó el presidente señalando el accidente surgido en El Cóndor, donde el mal estado provocó una victima fatal.

“Ese chancho que produjo el accidente camino a El Cóndor, cruzó el río Negro, vienen de allá. Entonces, de nada nos sirve tampoco tener habilitado lo que es provincia de Río Negro, si del otro lado no se puede cazar» sentenció Cascallares.