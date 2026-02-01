Nuevos avistamientos de jabalíes en Bariloche: qué hacer ante un encuentro con este animal

En Bariloche, se ha detectado durante este verano la presencia de jabalíes. El Parque Municipal Llao Llao es uno de los puntos donde los vecinos los han visto. En Quimey Ruca 2 se registró recientemente su presencia. Qué hacer ante un encuentro con este animal exótico.

Se trata de mamíferos que se mueven en piaras generalmente. Salvo los machos adultos alfa, que suelen andar solos.

Recomendaciones ante el encuentro con un jabalí

Ante un encuentro con un jabalí, hay puntos a tener en cuenta. Desde Parques Nacionales enumeraron algunas recomendaciones:

No acercarse ni intentar interactuar con el animal.

No alimentarlo (ni directa ni indirectamente, a través de basura accesible o al dejar alimento de mascotas afuera).

Mantener a las mascotas controladas (perros y gatos deben estar adentro del hogar o del patio cerrado, especialmente de noche).

Si un jabalí aparece cerca, hay que mantener la calma, retroceder despacio y siempre dejarle una vía de escape.

Circular con precaución en zonas con reportes, sobre todo al amanecer y anochecer (por ejemplo en la avenida de Circunvalación).

No tocar ni manipular jabalíes (vivos o muertos) ya que son reservorios de varios virus, bacterias y parásitos transmisibles a los animales domésticos y a los humanos.

Dar aviso a las autoridades correspondientes ante avistamientos o situaciones de riesgo.

Dónde se vio el jabalí en Bariloche

Como publicó este medio, semanas atrás hubo avisos de vecinos sobre avistajes de estos animales salvajes en la zona del este, como los barrios El Cóndor, Las Victorias y en la avenida de Circunvalación, camino a La Paloma.

«Los animales están. Se los puede ver y también sus huellas en otros sectores. Y en Llao Llao hay algún que otro animal. Hay pocos porque en esta época, suben la montaña en busca de mejores pasturas. Caminan hasta el cerro López, están la zona del Tristeza. Pero sabemos que en abril van a empezar a bajar a la zona de Bariloche», indicó Alfredo Allen, subsecretario de Planeamiento de Bariloche.

En imágenes quedó registrado un avistamiento en Quimey Ruca 2.