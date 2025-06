Temporada frutícola: «El Valle hoy tiene menos hectáreas productivas, pero con un perfil mucho más eficiente»

La temporada frutícola para el Valle de Río Negro y Neuquén ya entra en el tramo final y es momento de hacer una evaluación de las distintas variables que componen esta actividad.

Río Negro Rural conversó con Nicolás Sánchez, presidente de CAFI y CEO del Grupo Prima, para conocer su opinión sobre varios aspectos de la temporada como calidad de la fruta, cambios climáticos y su influencia en la producción, sanidad frutícola, reconversión y recambio generacional, entre otros.

«La temporada en cuanto a la calidad de la fruta es similar a la de los últimos años… Está un poco mejor de tamaño respecto del año pasado donde hubo mucha temperatura y la madurez se vino bastante rápido sobre todo en la Red y la conservación no es lo mismo para esa fruta», expresó Sánchez al realizar un balance general sobre la actividad.

-¿Respecto del clima de la región notan algo distinto y qué precauciones toman?

-Todos los años son diferentes en cuanto a clima, pero está claro que hay una inestabilidad meteorológica, eso está pasando en Argentina y en el mundo. Hay eventos climáticos muy radicales y eso se está viendo.

Malla antigranizo en chacras de Roca.



-¿Qué alternativas utilizan para proteger la fruta?

-Hoy en día hay que buscar llevar las chacras a un formato más de fábrica, tenés que poner malla antigranizo, riego por aspersión para heladas o por goteo para eficientizar recursos. Por suerte tenemos agua, eso ya es una gran ventaja respecto de otras zonas productivas del país y competidores. Lo otro lo tenés que hacer con inversión. Lo que pasa es que en Argentina no hay crédito. Ahora estamos en un momento de baja rentabilidad por altos costos en dólares, así es difícil.

Costo de producción



-¿Cuánto cuesta producir hoy?

–El costo de producción está entre 9.000 y 11.000 dólares la hectárea. Después medido por kilo depende de cuánto produzca cada uno. Hay productividades de 35.000 kilos por hectárea, otros que tienen 55.000 o 60.000 kilos por hectárea, ahí los costos varían, o los que tiene Pink Lady u otras variedades que llegan a los 70.000 kilos por hectárea.

El costo de producción de una hectárea varía en función del volumen de fruta que ofrezca esa superficie.



-Pero oficialmente se habla de un costo de 36 centavos de dólar por kilo…

-Por eso, es relativo. Si hacés 11.000 dólares de costo productivo y tenés un rinde de 35.000 kilos por hectárea, tu costo de producción rondaría los 30 centavos de dólar. Pero el rinde promedio por hectárea que tiene el Valle es más que esos 35.000 kilos. Lo que tiene un rinde de menos de 30.000 kilos por hectárea nosotros lo cortamos, supongo que los demás hacen lo mismo. Una Pink Lady que produce 55.000 kilos por hectárea a un costo de 11.000 dólares estamos hablando de 20 centavos por kilo. Y hay otras variedades que rinden mucho más que 35.000 kilos por hectárea. Hablar por kilo es ponerle el componente de cuán eficiente es el productor, a mí me gusta más hablar de dólares por hectárea.

Reconversión



-Hay cierta similitud entre el costo de producir con lo que sale reconvertir una hectárea en lo que refiere a plantación solamente…

-Si tenés la estructura productiva no es muy oneroso porque lo hacés a través de injertos, e incluso lo podés hacer con plantas nuevas, pero el tema es lo que tenés que poner todos los años sin producir. Porque le vas a poner mínimo 5.000 o 6.000 dólares por hectárea y no vas a tener producción por los próximos tres años. No vas a tener costo de cosecha durante ese tiempo, pero este es solo un cuarto del costo productivo en el año, el resto de los trabajos los tenés que hacer, ralear, poner fertilizantes, regar. Son 6.000 dólares invertidos por año por hectárea y sin ingresos.

El clima muy agresivo y con episodios muy radicales puede causar daño en la fruta.



-Igual se ve bastante plantación nueva en las chacras…

-Sí, hay un montón. Todos lo van haciendo en la medida de lo posible porque en los últimos años el Valle ganó plata. El año pasado fue malo, pero los anteriores fueron buenos.

-Es decir que sigue habiendo una apuesta por la fruticultura…

-Por supuesto, el Valle hoy tiene menos hectáreas productivas pero con un perfil productivo mucho más eficiente. Y hay reconversión, eso está y se ve.

Recambio generacional



-¿Eso es porque hay productores nuevos o un recambio generacional?

-Los productores somos los mismos de siempre y ese es un problema grande que tiene la actividad como lo tienen todas las actividades. El recambio generacional es un tema problemático que atraviesa todas las industrias y sobre todo a estas industrias que son de mucho sacrificio. En todos lados se hizo un tramado productivo como este, pero en los países que son más nuevos en esta materia, como Perú, son 10 o 15 empresas produciendo, no son 1.500 productores. Pero si vos te vas a Estados Unidos antes era igual que acá, y ahora está consolidado. El Valle ha tenido problemas y los productores fueron quedando en el camino. Eso tiene que ver con muchas cosas, una es la rentabilidad.

Trabajadores golondrinas en Río Negro. Foto Juan Thomes



-La falta de competitividad jugó un rol importante…

–Argentina tiene procesos muy inestables de competitividad que te pueden dejar afuera o podés ganar mucha plata, pero el gran problema para mí es un tema generacional y en donde por lo general se achicó el volumen productivo, se han ido compañías grandes justamente por esta baja rentabilidad y a partir de ahí se ha ido consolidando. Lo que pasa es que otros productores o empresas van comprando esas chacras y se van agrandando. Pero Argentina no ha tenido la misma evolución que tuvo la región o el mundo, de hecho mientras los otros crecían acá se achicó el sector… volvemos a lo mismo, no hay estabilidad económica y frente a esto no hay capital que quiera venir a invertir, y tampoco hay crédito.

«El modelo de negocio del Valle en los últimos años se armó con lo que necesitamos, las peras y manzanas se venden y podríamos tener más». Nicolás Sánchez, presidente de CAFI.

Ahora pregunto, ¿por qué si tenemos las mejores condiciones siendo más tempranos que otros países no exportamos 5.000 millones de dólares de cereza como hace Chile? Porque ellos tienen crédito a 30 años y nosotros a un año como mucho o ahora a 36 meses, pero cómo hacés para pagar el crédito si tenés cuatro años de flujo negativo. Por qué funciona la uva en Chile y no en Argentina, o por qué hay palta en Chile y acá no… Porque hay crédito, hay estabilidad, lo mismo en Perú

-Hablamos de inversiones grandes y a largo plazo…

-Fijate lo que pasó en Perú donde invirtieron millones, no existían productivamente y ahora compiten con Chile, con Argentina, con Brasil y lo hicieron en los últimos 15 años. Y nosotros en los últimos 15 años fuimos para atrás.

Mucho trabajo por hacer



-¿Se puede mejorar en eficiencia lo que hay en el Valle o ya se llegó a un tope productivo?

-En el Valle hay muchas compañías con tecnología de punta y otras que no. Si hablamos del PBI en general del Valle se puede mejorar en eficiencia y en tecnología tanto en chacra como en empaque.

-¿En cuanto a variedades estamos bien?

–El modelo de negocio del Valle en los últimos años se armó con lo que necesitamos, las peras y manzanas se venden y podríamos tener más.

-¿Sanitariamente cómo estamos en fruticultura?

-Estamos bien pero siempre es un desafío, no se puede bajar los brazos. Los agroquímicos y los materiales bajaron, los inconvenientes están en la mano de obra y en la energía.

Exportación



-¿Los volúmenes de exportación cómo vienen?

-Estamos exportando un poco más que el año pasado… pero el gobierno va a tener que ocuparse de bajar impuestos porque este esquema de competitividad no le sirve a nadie.

-¿Planes para el mercado interno?

-Se viene trabajando y tenemos una agenda con la provincia. Hay que recuperar consumo per cápita, pero bueno, también está esto, la estabilidad del país, la situación económica, en algún momento tiene que mejorar.