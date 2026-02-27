Santa Cruz: la Justicia frenó la flexibilización de la barrera sanitaria y protege el estatus libre de aftosa.

La Justicia Federal de Río Gallegos dictó un fallo determinante que alcanza a los productores ganaderos de Santa Cruz: resolvió que la Resolución 460/2025 de SENASA, que buscaba autorizar el ingreso de ciertos cortes de carne bovina (como el hueso plano) desde zonas con vacunación hacia el sur, sea declarada nula e inaplicable en territorio santacruceño.

Con esta decisión, Santa Cruz mantiene intacta la barrera sanitaria que protege su estatus de Zona Libre de Aftosa sin Vacunación, un sello de calidad que es la llave de acceso a los mercados más exigentes del mundo.

La Justicia frenó la flexibilización de la barrera sanitaria en Santa Cruz: un fallo que prioriza la sanidad sobre la apertura comercial

La resolución judicial, firmada por el juez Claudio Marcelo Vázquez, fue contundente al analizar el fondo de la cuestión: no se puede asumir ningún riesgo sanitario, por mínimo que sea, si no existe un beneficio claro y comprobable para la región. El fallo destaca que la producción ganadera patagónica es una actividad «histórica y estratégica» que forma parte de la identidad regional.

«Nos deja es una sensación de que el esfuerzo no fue en vano, que la justicia nos escuchó y que esto nos dé la posibilidad de reflexionar tanto a los organismos públicos como a los productores de que cuando se toman medidas de este tipo, sean medidas consensuadas que propendan al bien común sin dañar a ninguna de las partes» celebró la medida César Guatti, representante de la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz (FIAS) en la mesa ejecutiva de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).

Es que, al suspender la normativa nacional para la provincia, la Justicia avala la postura de la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz (FIAS), que advirtió sobre el peligro de perder mercados internacionales que exigen el estatus de zona «sin sin» (sin aftosa y sin vacunación).

«Con respecto a los detalles técnicos de si afecta a Santa Cruz o a toda la Patagonia, tendremos que leer cuidadosamente el fallo y hacer las consultas con los asesores legales para saber qué alcance tiene esto» agregó Guatti sobre el impacto de la medida judicial.

La Justicia frenó la flexibilización de la barrera sanitaria en Santa Cruz: la Resolución 460/2025, el origen del conflicto

El conflicto se inició cuando SENASA dispuso el levantamiento de la barrera fitosanitaria para el ingreso de hueso plano bovino y otros productos desde zonas libres con vacunación hacia la Patagonia.

El argumento oficial : el organismo nacional sostuvo que la medida respondía a criterios técnicos actualizados y que el riesgo sanitario era «mínimo» o «insignificante».

: el organismo nacional sostuvo que la medida respondía a criterios técnicos actualizados y que el riesgo sanitario era «mínimo» o «insignificante». La respuesta judicial: el tribunal consideró que, ante un riesgo reconocido como no inexistente, el principio precautorio impone optar por la alternativa que preserve el estatus sanitario consolidado durante décadas.

La Justicia frenó la flexibilización de la barrera sanitaria: Santa Cruz y la defensa de la matriz productiva regional

Esta definición judicial en Santa Cruz no es un hecho aislado, sino que se inscribe en la protección de la principal actividad productiva del pueblo santacruceño.

Importancia económica : la estabilidad del estatus sanitario es determinante para la competitividad internacional del sector ovino y bovino, con destino prioritario a mercados como la Unión Europea.

: la estabilidad del estatus sanitario es determinante para la competitividad internacional del sector ovino y bovino, con destino prioritario a mercados como la Unión Europea. Autonomía provincial: el fallo también menciona que la provincia de Santa Cruz dictó su propio marco legal (Ley N° 3945) para reforzar los mecanismos de control sanitario dentro de su jurisdicción.

De esta manera, mientras la Resolución 460/2025 mantiene su vigencia en el resto del territorio nacional, Santa Cruz queda blindada frente a la flexibilización de los controles de ingreso de productos cárnicos.