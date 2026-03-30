Un productor ganadero pasó duras sequías, pero un sistema de pastoreo le cambió la vida en el desierto de la Patagonia

Gustavo Urcera, empresario ganadero de la zona rionegrina de la Salina del Bajo del Gualicho (departamento de San Antonio), decidió implementar un manejo holístico de pastizales naturales luego de experimentar sequías devastadoras. Y eso le cambió la vida.

Cómo es el campo de la Patagonia donde se creó un oasis de pasto

El Establecimiento “Doña Rosa” —integrante del grupo CREA Holístico (región Semiárida)— es un campo difícil porque, si bien cuenta con un régimen promedio de precipitaciones de 260 milímetros anuales, en algunos años esa marca no logra superarse. En 2023, por ejemplo, fue de apenas 137 milímetros.

En sus 16.500 hectáreas tiene distintos tipos de suelos: arenosos, pedregosos, arcillosos con calcáreo y salinos, todos con bajos niveles de materia orgánica. La producción de carne se basa en los pastizales naturales porque el clima riguroso no facilita la implantación de pasturas cultivadas ni de verdeos anuales. Tampoco es posible confeccionar reservas forrajeras.

En el campo natural, las especies valiosas se eliminaron por el sobrepastoreo y hoy solo subsisten el coirón duro como dominante del estrato graminoso, y arbustivas como jarilla, chañar, molle, mata negra, alpataco y matorro negro.

Sin embargo, gracias al manejo holístico —según explicó Gustavo durante una charla ofrecida en una jornada de capacitación ganadera organizada en la Sociedad Rural de Rio Gallegos por la región CREA Patagonia—, el empresario logró incrementar de manera sustancial el rodeo Hereford de cría bovina.

Ganadería regenerativa: cómo crearon un oasis de pasto en el desierto de la Patagonia

El manejo holístico, propio de la ganadería regenerativa, consiste en implementar rotaciones intensas con “uso de pastoreo en serio” seguidas por descansos prolongados que permiten al pasto recuperarse luego de cada pulso de lluvia.

El sistema requiere cortos períodos de aprovechamiento del pasto con largos intervalos de descanso para la recuperación de las especies forrajeras valiosas para la hacienda, lo que permite, si esa tecnología de procesos se implementa de manera sistemática, incrementar la producción de forraje y la carga animal.

Ganadería regenerativa. El manejo holístico permite incrementar la producción de forraje y la carga animal. Foto: Contenidos CREA.

En cada aprovechamiento de un lote, se utiliza el “efecto manada”, entrando con toda la hacienda del campo para evitar la selección de especies más palatables y para obligar a consumir todo el material vegetal disponible, lo que representa en una suerte de control de malezas biológico. La concentración de hacienda también tiene un efecto favorable sobre el suelo a través de las deyecciones y de la orina. Para eso es vital una adecuada planificación forrajera.

El sistema solo es viable con un monitoreo constante de la situación climática, ya que la sequía “no avisa” y por eso es necesario tener planes simples y medibles: ajustar carga, controlar potreros “sacrificio” y usar suplementación estratégica por medio de comederos con dosificadores en los cuales puede racionarse la ración diaria por ofrecer.

La concentración de hacienda en la Patagonia tiene un efecto favorable sobre el suelo a través de las deyecciones y de la orina. Foto: Contenidos CREA.

En momentos de déficit de oferta forrajera, la clave es la suplementación proteica de baja dosis como herramienta para mantener el rumen activo, siempre midiendo estado corporal, monitoreando heces y analizando curvas de producción de pasto para adaptarse a la coyuntura.

Gustavo remarcó que la primavera es la ventana clave para proponer una modificación de la condición corporal en el rodeo y que esa decisión, tomada a tiempo, contribuye a multiplicar la resiliencia productiva. La ganadería regenerativa —resumió el empresario— no es magia, sino disciplina y planificación.

Categoría 2024 EV 2024 2025 EV 2025 % Dif Vacas 688 688 638 638 60% -50 Vaquillonas 129 103.2 150 120 11% 16.8 Toros 25 30 20 24 2% -6 Terneros 415 207.5 565 282.5 27% 75 TOTAL 1257 1028.7 1373 1064.5 100% 35.8 Ha/EV 20.9 20.2

Producción de Carne Kg Ha Kg/ha 90,92 21,5 4.2

Ganadería regenerativa en la Patagonia: la jornada

La jornada de capacitación organizada por la región CREA Patagonia en Río Gallegos, Santa Cruz, estuvo liderada por Pablo Corradi y contó además con presentaciones de Darío Colombatto (Conicet), Ignacio Mullin del Portillo (Sheep Ireland), Gwen Hulsegge y Santiago Manuel Trova (The Nature Conservancy).

En el evento, que incluyó una recorrida a campo por la estancia “Laguna Colorada”, participaron Álvaro Tomas y Eliseo Zavala por parte de la Comisión Directiva de CREA. La jornada fue organizada por Agustina Donovan y Simón Soubrie, coordinadora y vocal de la región CREA Patagonia.

(*) Por Contenidos CREA.

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