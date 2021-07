Salarios en Río Negro: no hubo acuerdo y se rechazó la propuesta del 32%

Los gremios rechazaron la propuesta salarial del Ejecutivo rionegrino tras la reunión de la Función Públicas que se desarrolló en el Ministerio de Economía en Viedma. De esta manera, habrá cuarto intermedio hasta el próximo lunes a las 9, cuando se reúnan las partes nuevamente. ATE no descarta la movilización.

Durante las paritarias, se propuso sumar un 3% al 16% pendiente de liquidación y llegar de esta manera a un 32% hasta setiembre. Cabe recordar que en el primer semestre ya se había otorgado un incremento del 13%.

El ejecutivo ofertó cancelar el nuevo porcentaje en cuotas y el nuevo 3% hacerlo con los haberes de noviembre, proponiendo una revisión en ese mismo mes. Los gremios rechazaron esa propuesta.

“Nos sorprendió esta propuesta porque no se corresponde con el discurso oficial de la gobernadora que reconoce el deterioro que sufrieron los ingresos en el último tiempo a partir de un proceso inflacionario que no se detiene. Nosotros no descartamos movilizarnos. Lo vamos a evaluar en las próximas horas", dijo Rodrigo Vicente, secretario general de ATE Río Negro

Agregó que “hemos demostrado en esta pandemia la esencialidad de cada uno de los trabajadores y trabajadoras que incluso arriesgando sus vidas garantizaron en todo momento el funcionamiento del Estado. Este ofrecimiento no compensa nuestros esfuerzos y tampoco contribuye a sostener servicios públicos eficientes y de calidad".

De la paritaria en el Ministerio de Economía participaron los ministros de esa cartera, Luis Vaisberg, de Gobierno y Comunidad, Rodrigo Buteler y la secretaria de la Función Pública, Liliana Arriaga. En tanto por ATE estuvo presente su secretario general, Rodrigo Vicente y por UPCN, el secretario gremial Luis Rosas.