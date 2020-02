Salarios en Río Negro: UPCN va a las bases para resolver medidas

El plenario de la Mesa Directiva Provincial y la Mesa Asesora de UPCN se reunió este viernes en Viedma y resolvió "llegar a cada uno de los organismos, en todas las localidades y parajes, en el menor tiempo, para seguir escuchando" a los trabajadores y "resolver junto a las bases las medidas a tomar en función de esta falta de escucha de nuestra realidad como trabajadores, que sigue vigente por parte de la patronal".

El encuentro se desarrolló en el predio que la entidad tiene en la ruta Provincial N° 1, camino a El Cóndor, y se "la convocatoria se hizo esta misma semana y de forma urgente, luego de la reunión del martes en la Mesa de la Función Pública donde el gobierno provincial, una vez más, nos citó para ‘informarnos’ una decisión ya tomada y no para dialogar entre las partes sobre la situación preocupante que están atravesando miles de trabajadores de la Administración Pública de Río Negro y buscar en conjunto soluciones posibles", se indicó en un comunicado.

"Nos resulta imposible sostener todas las demandas, el gremio se transformó en una ayuda imprescindible para que las familias lleguen a fin de mes y muchos compañeros ya no pueden seguir endeudándose, mientras tanto el gobierno no escucha, no ve y no toma este tema con la seriedad que amerita", manifestó una de las secretarias de la Mesa Directiva y responsable de una de las 29 delegaciones provinciales de UPCN en Río Negro.

Según se indicó "la asamblea manifestó de forma unánime la necesidad de buenas y reales instancias de diálogo y discusión para resolver el postergado tema salarial de los agentes de la Administración Pública que están en estado más que preocupante".