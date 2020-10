San Martín vuelve a habilitar la circulación todos los días

En las últimas 24 horas se confirmaron ocho nuevos casos en la localidad. Los activos ya son 122 y hay más de 600 personas aisladas, 388 de ellas por se contacto estrecho de los casos confirmados. Al inicio de la semana, la ministra de Salud Andrea Peve advirtió la ciudad podría entrar dentro de las que tienen circulación comunitaria del virus. Desde el Comité de Emergencia se descartó ese estatus. Ayer se volvió a habilitar la circulación los domingos.

A dos días del inicio oficial de la temporada de pesca, el Comité de Emergencia de San Martín de los Andes liberó la restricciones a la circulación que había impuesto días atrás ante el aumento de los contagios.

En vehículos a motor se podrá circular todos los días de 7 a 21, y quienes acrediten haber estado en un comercio gastronómico también lo podrán hacer fuera de ese horario. En bicicleta no hay restricciones y los servicios de delivery y take away también están exceptuados de la restricción. Las reuniones sociales, en tanto, seguirán prohibidas.

Desde la zona sanitaria IV informaron que "se continúa investigando los conglomerados activos, identificando los nexos epidemiológicos y contactos para cada uno de los casos". Pero aclararon que aunque no se registra un aplanamiento en la curva de los casos positivos, “no existe circulación comunitaria en San Martín de los Andes”.

También detallaron que existen al día de hoy 611 personas cumpliendo con el aislamiento preventivo, 388 de ellas por ser contacto estrecho con casos positivos, y las 223 restantes por haber regresado de zonas con circulación comunitaria del virus.

Villa La Angostura hasta el domingo permanecerá cerrada a la microrregión ante el aumento de casos, sobre todo en San Martín de los Andes.