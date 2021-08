“Sanar”, obra que aborda la violencia hacia la mujer, se expone en Bariloche

La artista visual jacobaccina, Macarena Batalla llegó a Bariloche con obra “Sanar” un trabajo que aborda la violencia hacia la mujer a través de 25 fotografías.

Desde hoy, y durante varias semanas, la obra se expone, con entrada libre y gratuita, en la Sala Panozzi, del Centro Administrativo de la ciudad andina, auspiciada por Río Negro Cultura.

“A través de estas fotografías quise mostrar cómo es esa lucha constante hacia patrones que tenemos en una sociedad donde existen micromachismos y a veces no nos damos cuenta que nos están lastimando. Es rebelarse, decir esta soy yo sin ningún tipo de retoques. Este es mi cuerpo tal cual soy y vos no me podes lastimar. Tu mirada, tu dedo acusador a mí no me va a lastimar, porque esta soy yo y me amo tal cual soy” sostuvo.

“Sanar” aborda la violencia hacia la mujer a través de 25 fotografías. Foto: gentileza.

La muestra quedó inaugurada hoy a las 10 horas y podrá visitarse de lunes a viernes de 9 a 13 horas.

La artista manifestó su satisfacción por poder ofrecer su obra a los vecinos de Bariloche a quienes visitan esta ciudad durante esta temporada de invierno y los invitó a acercarse verla, conocerla, disfrutarla y “quizás verse reflejada en el mensaje que quise transmitir”.

Batalla: “A través de estas fotografías quise mostrar cómo es esa lucha constante hacia patrones que tenemos en una sociedad"

Afirmó que la obra y su llegada a Bariloche, fue el producto de mucho trabajo, del amor que le brindan quienes le brindan un apoyo permanente y el que intenta poner en cada cosa que hace. También se mostró agradecida con quienes confían en ella, como su familia, amigos y “las mujeres que formaron parte de esta obra, mujeres que respeto y admiro profundamente” sentenció.