SAO define cómo se repartirá el aporte provincial para comerciantes

La cartera de hacienda de la municipalidad definirá en las próximas horas cómo se repartirá el monto de $4.600.000 que llegó desde la Provincia para convertirse en un paliativo para aquellos comerciantes que estuvieron sin trabajar, o tuvieron una merma de ingresos en lo que va de la cuarentena.

“La idea es beneficiar sobre todo a aquellos rubros que, desde que se iniciaron las medidas dispuestas por la pandemia, ni siquiera pudieron abrir sus puertas. Y considero que el monto que deberían recibir tendría que ser significativo, de al menos $40.000. Por eso del listado de inscriptos definiremos quiénes han podido trabajar, quiénes no, y, de los primeros, estableceremos, por caso, quiénes tienen personal a cargo y quiénes no, quiénes pagan alquiler o no lo hacen, para evaluar cómo se realiza el reparto, que buscamos que realmente ayude a los más golpeados” manifestó el secretario de hacienda Joaquín Landívar.

Esas definiciones, según el funcionario, se tomarán en conjunto con las cámaras que nuclean a los comerciantes, que expondrán su punto de vista para fijar el criterio de reparto.

“Los inscriptos son alrededor de 550, pero ese listado deberá depurarse porque, sobre todo en el caso de los que poseen comercios o prestan servicios en Las Grutas, deberemos chequear si habían pedido el cese temporario de sus actividades, como ocurre generalmente con varios de los que optan por no trabajar durante el invierno. Si existiese algún caso de alguien que, pese a haber solicitado el cese, ahora aspirase a este aporte, se le rechazará la solicitud” detalló Landívar.

Con respecto a los rubros que hasta ahora tuvieron cero actividades, el secretario de hacienda mencionó “se me ocurren, por caso, los salones de eventos, los locales de esparcimiento nocturno, las canchas de alquiler de fútbol 5, y todas esas actividades vinculadas a los encuentros sociales o de esparcimiento, que implican el contacto estrecho de muchas personas. Tendremos que identificar cuántos son en nuestra localidad, aunque tampoco creo que sean tantos los que estén dentro de estos casos que hayan tenido nula actividad en estos meses” señaló.

Por último, adelantó que “después de definir el modo de reparto enviaremos todo a la Provincia para que nos habilite a efectuar los pagos, que se acreditarían en las cuentas que cada comerciante brindó. Igual, el listado depurado de beneficiarios pensamos hacerlo público, para que todos los vecinos sepan quiénes recibirán el dinero, que será un paliativo a esta situación”.