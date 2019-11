Sapag sobre YPF: "No hay conversaciones ni ofrecimientos"

Desde hace más de un mes la danza de nombres de los posibles candidatos a ocupar la presidencia de YPF ha sido incesante, pero en los últimos días el nombre de Jorge Sapag ha sido incluso resaltado por varios medios como el postulante definitivo. Sin embargo, el mismo exgobernador de Neuquén descartó esta mañana las versiones y las calificó como "rumores periodísticos".

En diálogo con Energía On, Sapag indicó que "no hay conversaciones ni ofrecimientos" y enfatizó que "son solo rumores periodísticos, no hay nada".

El exgobernador de Neuquén ya había salido al cruce de las primeras versiones que lo nombraban, momento en el que explicó que no tiene interés en asumir cargos de conducción dado que se siente más cómodo en un rol de asesor como el que desempeña con el gobierno neuquino.

Pero además advirtió que, por cuestiones familiares, su trabajo está centrado en Neuquén, y de hecho vive en su natal San Martín de los Andes.

Las versiones en torno a Sapag proliferaron en los últimos días en medio porteños, desde donde incluso se llegó a señalar que como parte del "trato" se trasladarían las oficinas centrales de YPF a Neuquén.

Lo cierto es que en Neuquén las históricas oficinas de YPF de calle Talero se encuentran prácticamentre saturadas al punto que desde hace un tiempo hay un plan para construir una nueva sede, aunque sin avances materiales.

Sapag fue el principal impulsor de Vaca Muerta en sus primeros años y fue clave también en la ratificación del acuerdo YPF Chevron.

Entre los rumores que también rodearon a la figura de Sapag, se sumó incluso que su designación habría sido pedida por el gobernador Omar Gutiérrez al mismo Alberto Fernández en el encuentro que mantuvieron en Buenos Aires a los pocos días de las elecciones en las que se alzó con la presidencia de la Nación.

La disparada de rumores se incrementó a partir de que Guillermo Nielsen, uno de los hombres más respetados para el área energética de la próxima gestión, prácticamente fuera ratificado como el próximo ministro de Hacienda, dejando así abiertos varios cargos para la especulación.

Es por esto que el desplazamiento que ayer realizó la petrolera fundada por Miguel Galuccio, Vista Oil&Gas, de su CEO para Argentina, Gastón Remy, al cargo de director corportativo también fue visto en clave para la futura conducción de YPF.

Más allá de las versiones, el actual presidente de YPF, Miguel Gutiérrez, tiene mandato hasta abril del año que viene, por lo cual si se apuesta a una remoción anticipada, desde YPF se debería convocar a una asamblea extraordinaria para poder hacerlo en forma ordenada.