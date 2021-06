Schwartzman pasó a tercera ronda y Coria quedó eliminado de Roland Garros

Diego Schwartzman recuperó gran parte de su nivel y se instaló hoy en la tercera ronda de Roland Garros, el segundo torneo de Grand Slam del año, tras imponerse sin pasar sobresaltos sobre el esloveno Aljaz Bedene por 6-4, 6-2 y 6-4.

El Peque , décimo en el ranking mundial de la ATP, se impuso en dos horas y 20 minutos sobre Bedene (56), en un partido en el que mostró haber recuperado el nivel que no tuvo en la gira europea previa sobre polvo de ladrillo.

El argentino, de 28 años, había resuelto su compromiso de la ronda inicial ante el taiwanés Yen Hsun Lu (680) también en sets corridos y asumirá su próximo desafío ante el alemán Philip Kohlschreiber (132) o el ruso Aslam Karatsev (26).

Schwartzman comenzó algo impreciso su partido ante Bedene, un rival con el que había perdido dos veces, en Nottingham 2015 y Buenos Aires 2018, con una sola victoria en el Argentina Open de 2019.

En el set inicial pudo ponerse en ventaja 3-0 y luego 4-1 pero cometió varios errores no forzados, aunque igual se llevó el parcial por 6-4. El Peque tomó el control del partido a partir del segundo set, con buen juego de contragolpe y tiros más profundos, al tiempo que Bedene acusaba molestias en la mano al punto que recibió atención médica, por ampollas.

El argentino, quien defiende los puntos que ganó con su acceso a semifinales en 2020 (perdió con el campeón Nadal), mantuvo la iniciativa en el tercer set ante un rival que prácticamente no lo incomodaba.

Schwartzman resolvió el partido cuando logró el quiebre que le permitió adelantarse 3-2, luego no falló con su servicio, resolvió el set por 6-4 y mantuvo su buena racha de instalarse al menos en la tercera ronda en 11 de los últimos 14 torneos de Grand Slam que jugó.

