Schwartzman perdió con Tiafoe en un partidazo y quedó afuera en Viena

Diego Schwartzman y Frances Tiafoe disputaron un gran partido de tenis en el ATP 500 de Viena en el que finalmente festejó el estadounidense.

Fue 6-4 y 7-6 (8-6) en una hora y 55 minutos de juego en el encuentro correspondiente a los cuartos de final. Fue una verdadera batalla con muchos puntos extensos y a un ritmo alto.

Tiafoe hizo gala de sus golpes potentes y llevó las riendas del duelo la mayor parte del tiempo. Metió 9 aces y 33 winners, dos rubros en los que aventajó por bastante al argentino (1 y 11 respectivamente).

Tras un primer set cerrado y parejo, el norteamericano arrancó con todo el segundo y se pudo 5 a 1 arriba. Con la entrega que lo caracteriza, el Peque no se dio por vencido y ganó cinco games al hilo.

Con el 6-5 a favor y su saque, Schwartzman no pudo cerrar la manga y Tiafoe forzó el tie-break donde se impuso 8 a 6. Es el primer triunfo que logra ante Diego en tres cruces. El de Villa Crespo le había ganado dos veces este mismo año, en Barcelona y Cincinnati.

After a MANIC second set, @FTiafoe defeats Schwartzman 6-4 7-6 to make his first-ever ATP 500 semi-final!#ErsteBanOpen pic.twitter.com/vrmfv5YoOv