Se accidentó el atleta Matías Roht cuando regresaba de Las Grutas

En la madrugada de este martes, el atleta Matías Roht tuvo un impactante accidente sobre la Ruta Nacional N° 3, en el kilómetro 1020, cuando regresaba a la Comarca Viedma-Carmen de Patagones. El atleta junto a un amigo fueron hospitalizados, aunque estuvieron más de una hora sin ser auxiliados.

El accidente se registró cerca de las 5 de la madrugada, Roht junto a su amigo Nicolás Recabarren habían salido de Las Grutas a bordo de un Peugeot 206, para regresar a Carmen de Patagones.

En el kilómetro 1020, cerca de la rotonda de las rutas nacionales N° 3 y N°250, observan a cinco caballos que se encontraban en la banquina, intentaron esquivarlos pero terminaron colisionando contra uno de ellos.

Ambos sufrieron duros golpes y de milagro no terminó en una tragedia. Pero la pesadilla no terminó ahí, porque debieron esperar más de una hora para ser auxiliados ya que en la zona no había señal de celular y tampoco otros automovilistas que pudieran ayudar.

Finalmente apareció la ayuda y ambos fueron trasladados al hospital Zatti de Viedma. «Estoy internado en observación, por los golpes que recibí. Un poco lo que me preocupaba era que no podía sentir las piernas, pero en el transcurso de las horas vamos a ver cómo va todo», afirmó Roht al medio Mapuchito.

Agregó que «tuvimos que esperar una hora y pico porque no pasaba ningún vehículo, no había señal de nada y yo estaba con muchos dolores. La podemos contar», sostuvo el atleta.

Según el relato de otros automovilistas, estos caballos se encontraban sueltos desde el sábado debido a un alambrado que se encontraba en mal estado.

Otro fuerte accidente en la zona del Idevi

Cerca del camino 16, sobre la Ruta Nacional N°3, en la zona del Idevi hubo un choque el lunes por la tarde entre una camioneta Toyota Hilux y un camión Iveco.

Dos adolescentes resultaron con fuertes heridas y uno de ellos fue trasladado a Roca. Según se supo, la camioneta salía de un cumpleaños en la zona del Idevi y cuando intentó subir a la cinta asfáltica fue embestida de atrás por el camión. Todos de la capital rionegrina.

La camioneta era conducida por un mayor y junto a él, viajaban cinco adolescentes.