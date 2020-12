Se acelera la inflación y podría afectar la recuperación económica

La inflación se aceleró en los últimos meses y se estima que en la primera parte de 2021 el nivel de aumento de precios esté desbordado, por lo que diversos consultores prevén una suba del costo de vida para el próximo año con un nivel mínimo del 45 al 50 % -muy lejos del 29 por ciento calculado en el Presupuesto- que podría complicar los planes de recuperación.

Consultores económicos aseguraron a Río Negro en Buenos Aires que la inflación se empezó a incrementar en forma constante a partir de la reapertura de la actividad, aceleración que en el último trimestre de 2020 se hizo crónica y “peligrosa”.

En concreto la inflación del último trimestre subió a un piso del 3% anual, cifra que para los analistas económicos “es muy grave” teniendo en cuenta la caída de la actividad económica, del consumo y del salario real en el transcurso de este año.

En octubre la inflación trepó al pico del 3,8%, en noviembre bajó levemente, pero aun así se ubicó en el 3,2% y para diciembre la situación sería la más grave, ya que los analistas prevén que este mes el costo de vida aumente cerca del 4%.

Las últimas cifras del PBI difundidas por el Indec dan cuenta de que el tercer trimestre del año dio una caída de la actividad económica del 10,2% y un acumulado del 11,8% entre enero y octubre. Es decir, que para los diversos especialistas, la caída del PBI este año va a terminar entre 10,5 y 11% y aun así la inflación será de alrededor del 36 por ciento, una cifra “descomunal” con semejante nivel de recesión.

Claramente el exceso de emisión monetaria contribuyó en gran medida al incremento inflacionario que se profundizó en el último trimestre, ya que este año va a terminar con un nivel de 5 billones de pesos entre base monetaria, Leliq y pases bancarios, lo que constituye un verdadero récord.

La consultora LCG, en un informe publicado en la última semana, destaca que “con un desplome de la actividad que rondará el 11% en 2020, y con anclas que difícilmente se puedan sostener mucho tiempo más (tarifas, precios máximos, dólar), la desaceleración de casi 20 puntos en la inflación anual difícilmente pueda considerarse una buena noticia que amerite resaltarse como logro de gestión”.

La consultora espera una aceleración de la inflación de cara a 2021. “El levantamiento de las anclas inflacionarias empleadas este año, aun cuando sea gradual, traccionará una mayor inflación. Además, queda por ver si la demanda de dinero logra absorber el exceso de pesos que hay hoy en el mercado y el que se agregará el año próximo para financiar del déficit primario. Si no es así, ese exceso se volcará a bienes o más brecha y dando nuevo empuje a los precios de la economía”.

En una sintonía similar, Jorge Neyro, titular de la consultora ACM, resaltó que “está claro que las presiones inflacionarias que había antes de la pandemia no desaparecieron y por eso era muy difícil de mantener la baja de la inflación que se observó en abril, mayo y junio”.

“Las presiones inflacionarias van a seguir, sin dudas. En este momento tenemos una inflación núcleo interanual del 37 %. Por eso, con este panorama, vemos que de arranque 2021 tiene una inflación piso del 45% y no hay indicios de que esa cifra pueda bajar”, recalcó Neyro.

Sobre este último punto, el consultor advirtió que en diciembre se va a sentir esencialmente el aumento del 5,5% en los combustibles y que para el inicio de 2021 habrá injerencia también de los aumentos estacionales y el descongelamiento paulatino de las tarifas.

Por su parte, Fausto Spotorno, economista de la consultora Orlando Ferreres, anticipó que la inflación de diciembre “viene en un nivel cercano al 4%”, destacándose subas en alimentos, especialmente la carne, materiales y equipos, hogar, combustibles y productos higiene.

“Las perspectivas para el comienzo de 2021 en cuanto a la inflación son complicadas. Es indudable que la pandemia le sirvió al gobierno para que se pueda atenuar la inflación, pero ahora hay una aceleración y el panorama se presenta complicado”, enfatizó.

Para Spotorno la inflación de enero va estar por encima de la de diciembre, donde se comprobará fuertes aumentos de los estacionales, como el turismo, pero a la vez, “se empieza a sentir cada vez más el efecto de exceso de emisión monetaria”.

