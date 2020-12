Se atrasó el vuelo a Rusia para buscar la vacuna contra el coronavirus

El vuelo que partiría a Rusia a buscar la vacuna contra el coronavirus se atrasó. Estaba previsto que partiera esta madrugada, pero finalmente lo hará esta tarde. Según medios nacionales, la falta de un permiso para aterrizar de noche en Moscú fue lo que complicó la salida del avión.

"Rusia no lo autorizó porque había que sacar un permiso especial para aterrizar en ese país de noche", citó La Nación de fuentes con acceso al plan de vuelo. Si bien no hay horario confirmado oficialmente, el vuelo saldría a las 19.30. Así, retornaría el jueves y no el miércoles, como se estimaba en un comienzo.

Hace unos días, Télam informó los detalles del vuelo de Aerolíneas Argentinas que hará el traslado desde Rusia de las vacunas Sputnik V con las que el Gobierno Nacional prevé inmunizar a 300 mil personas antes de fin de año.

La aeronave, un Airbus 330-200, fue acondicionada adecuadamente para el traslado de las vacunas, con un proceso similar al que se llevó adelante para el traslado de medicamentos desde China.

El vuelo, nominado AR 1060, insumirá 34 horas aproximadamente, de viaje neto. Estaba previsto que partiera este martes a las 3.30 -lo que finalmente ocurriría a las 19.30- y arribara, sin escalas, al Aeropuerto Internacional de Moscú-Sheremétievo luego de 16 horas.

El regreso estaba previsto para el miércoles 23 a las 18.30, luego de 18 horas de viaje, pero también se demorará.

A estas 34 horas habrá que sumarle el tiempo que demande la carga de las vacunas, y ,dado que el retorno es inmediato, al igual que sucedió con los vuelos a China, estarán a cargo del periplo 10 tripulaciones, entre pilotos y copilotos.

Las fuentes indicaron que está previsto que posteriormente se sumen otros vuelos similares para continuar con el traslado de nuevas dosis, aunque aún resta definir las fechas.