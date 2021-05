Se conocieron las primeras imágenes de la precuela de «Game of Thrones»

"House of the Dragon", la precuela de la exitosa serie "Game of Thrones", dio a conocer hoy varias fotografías en las que se puede comenzar a ver parte del universo creado en los libros por George R.R. Martin.

En las imágenes dadas a conocer por HBO, casa productora de la serie, se aprecia a Emma D’Arcy personificada como la Princesa Rhaenyra Targaryen y a Matt Smith como el Príncipe Daemon Targaryen.

También están Steve Toussaint como Lord Corlys Velaryon, Olivia Cooke como Alicent Hightower y Rhys Ifans as Otto Hightower.

Olivia Cooke y Rhys Ifans, son Alicent y Otto Hightower (padre e hija).

La precuela, que llegará a la señal HBO y a la plataforma HBO Max en 2022, está ambientada cientos de años antes de los hechos narrados en "Game of Thrones" y cuenta el crecimiento de la familia Targaryen, pieza fundamental en la afamada serie creada por David Benioff y D.B. Weiss.