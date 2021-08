Se espera nieve toda la semana en Bariloche y la región

El glaciólogo Lucas Ruiz consideró que aún es pronto para evaluar el impacto de la última nevada en Bariloche y la región ya que, de acuerdo a los pronósticos, estas condiciones de lluvia y nieve continuarán durante esta semana.

"Sin dudas, esto ayuda un montón porque no había nada de nieve. Pero hasta que no se termine el invierno, no sabremos con precisión cuánto se acumuló esta temporada. Es bueno que agosto arranque de esta manera, con un evento importante. Pero necesitamos más", señaló el investigador del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), dependiente del Conicet.

En relación al nivel de precipitaciones, recalcó que "si bien estamos acostumbrados a una cierta variabilidad, este año se podría comparar con el 2016 que fue muy seco pero tuvo nevadas tardías. Y nevó la mitad. El cerro Tronador concentró nieve principalmente en primavera".

Ruiz señaló que la variabilidad de precipitaciones interanual está "asociada a cuestiones propias de la dinámica de la atmósfera y no responden al cambio climático que es una tendencia de largo plazo". "Si el sistema de alta presión se corre hacia el norte, es probable que otros eventos de nevadas se produzcan en la cordillera", señaló.

El meteorólogo Fernando Frassetto confirmó que las condiciones de lluvia y nieve se mantendrán durante toda la semana, hasta el próximo lunes inclusive, con leves mejoramientos temporarios. No dudó en calificar esta nevada como "la más intensa del otoño y el invierno".

"Será la mejor semana de todo el año con este sistema de lluvia y nieve persistente. No teníamos precipitaciones abundantes desde marzo y recién a mediados de agosto, estamos recibiendo una semana normal de invierno. La lluvia mejora los niveles del lago Nahuel Huapi", expresó.