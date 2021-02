Se estrelló durante una prueba el cohete de SpaceX destinado a misiones a Marte

Un prototipo del futuro cohete gigante SpaceX Starship, que la compañía espera destinar a misiones hacia Marte, se estrelló hoy cuando hacía maniobras de retorno a Tierra tras un lanzamiento en el estado de Texas.

Se trata de la segunda explosión de este tipo, ya que el último prototipo sufrió un destino similar en diciembre pasado.

El Starship 9, nuevo prototipo de cohete de SpaceX, se estrelló y explotó en llamas al término del vuelo de prueba este martes.

La nave despegó, ascendió unos 10 kilómetros y al tocar tierra explotó creando una gran bola de fuego.

Unfortunately one of #StarshipSN9 raptor engines did not work and all ended with a bang. @SpaceX #SpaceX #Space https://t.co/UpRTzgVrHF pic.twitter.com/XdRm7KgES2