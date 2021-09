Se estrena un documental sobre Daira Marín: «Daira, la sabiduría del agua»

Mientras espera con su habitual tranquilidad el vuelo para regresar al país luego de una exigente temporada en la alta competencia de Europa, Daira Marín vuelve a estar en el centro de la escena ya que se anunció el estreno de un documental que cuenta su hazaña en el Desafío Itati-Corrientes.

La nadadora rionegrina finalizó el fin de semana pasado su participación en la gira por el Viejo Continente del Circuito Internacional de Aguas Abiertas, con su actuación en la tradicional prueba Capri-Napoles, y mañana llegará a la Argentina.

El film “DAIRA, la sabiduría del agua” cuenta cómo la roquense se convirtió en la primera mujer en recorrer a nado 70 kilómetros por el río Paraná con un mensaje de cuidado del ambiente el pasado 3 de abril. En aquella ocasión, Daira apoyo a la campaña ecológica “Más agua, menos botellas”.

El documental podrá verse de manera virtual en la plataforma OctubreTV en el marco del primer Festival de Cine del Agua, que se realizará del 15 al 20 de septiembre, desde la ciudad de El Calafate, en Santa Cruz.

TRAILER - DAIRA, la sabiduría del agua.mp4 from Elemento Vital on Vimeo.

Antes de emprender su vuelta, la roquense dialogó con RÍO NEGRO e hizo un balance sobre su participación en el Circuito Internacional. Daira no pudo completar el Desafío Capri-Napoles y tampoco el del lago Ohrid, en Macedonia, pero resaltó la importancia de aprender de una temporada distinta.

"Creo que al final el balance es positivo. Aunque no pude realizar de mis mejores actuaciones y no tuve tan buenas carreras dentro del circuito. Personalmente la situación de coronavirus, por todo lo que significaba los pcr obligatorios y un montón de protocolos a los que les puse mucha atención para que este todo bien, me estresaron un montón", reflexionó.

"Siento que, sinceramente, no pude enfocarme tanto como me hubiera gustado. Será cuestión de aprender de eso", finalizó con su característica paciencia.

Ahora llegará el momento para cambiar de página y lo hará con la presentación del documental que cuenta como lucha por el cuidado del ambiente y el agua.

“Amo el agua. Desde que tengo uso de memoria nadar es algo que me conecta con la naturaleza, me da amor y felicidad. Me permite crecer y ver la vida con armonía. Nadar es mi camino”, le dijo a RÍO NEGRO en otra ocasión y su camino la llevo a un documental.