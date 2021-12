Se hizo viral por publicar sus artesanías y le ofrecen exportar desde el Norte Neuquino

José Antonio Rosales buscaba trabajo como chofer, pero en el medio, y por necesidad, decidió emprender. Empezó junto a su esposa a hacer muebles y trabajos en hierro. Por iniciativa de ella, los publicó en una red social de profesionales. Se hizo viral y consiguió llamar la atención de personas que le ofrecen exportar sus productos.

«Hola que tal, pido disculpas a LinkedIn, estoy en búsqueda laboral hace varios meses y decidí emprender un proyecto junto a mi señora gaste mis últimos ahorros y pusimos un mínimo taller metalúrgico, pido disculpas nuevamente a LinkedIn, dejo mi número de contacto. 299-6598744 (NEUQUEN ARGENTINA)», publicó José Antonio en la red más famosa de búsqueda laboral y contactos profesionales.

La repercusión fue inmediata y super positiva. Tiene más de 600 comentarios que no sólo lo alientan a seguir adelante con su emprendimiento y cesar la búsqueda de empleo en relación de dependencia, sino que también le consultan para comprar sus artesanías. Y la publicación recibió más de 6.000 «me gusta».

«Hola que tal somos de argentina, mi pueblo es BUTA RANQUIL provincia de Neuquén cordillera patagónica. Fabricamos de todo un poco nos especializamos en estructuras hogareñas, fabricadas en caños estructurales, y madera, mueblería industrializada, además de estructuras de seguridad, portones corredizos, manuales y eléctricos, rejas, puertas rejas, tranqueras, mesas, sillas, estanterías, muebles u organizadores de cocina, baño, y habitaciones, etc… muchísimas cosas más… le dejo mi número de celular (+54- 299-6598744) WhatsApp», respondió el herrero a una de las consultas, y como presentación de su emprendimiento.

Incluso, algunos usuarios fueron más allá y lo asesoran en cómo crecer en el negocio, así como también le ofrecen sus servicios de forma gratuita. «Hola José Antonio Rosales, me ofrezco para poder darte más visibilidad, hacer una web con tu nombre/marca y que puedan por 6 meses tener todo gratuito… Si te interesa, me escribes y charlamos….», le ofreció una empresa de desarrollo web.

En tanto que otro usuario publicó: «Estimado, no tiene xq pedir disculpas, si usted quiere lo puedo asesorar a costo $0, he logrado que otros emprendedores aumenten sus ventas y saquen el máximo provecho de estás. Me comenta si le interesa, saludos».

Pero también hay quienes le ofrecieron y lo incentivaron a exportar: «No haces envíos al exterior? Muy bueno todo lo que se ve», le consultaron. Y en ese mismo sentido, hay usuarios que le dieron puntas para iniciarse en vender sus trabajos a otros países.