Se olvidó de los adultos mayores

NEUQUÉN

Al igual que algunos gobiernos provinciales que asumen un “daño colateral” en las decisiones y priorizan la economía a la salud, creemos que Gutiérrez en conjunto con su amigo Quintriqueo han decidido que somos los descartables en esta pandemia.



Las decisiones que ha tomado de no cerrar los horarios nocturnos a pesar de los números de crecimiento de los casos de coronavirus implican que los muertos que pone nuestro grupo etario de más de 60 no le preocupan mucho; que a pesar de las alzas que durante el año hubo en los rubros básicos de remedios y alimentos no fueron capaz de decidir un aumento en blanco que nos permitiera a los jubilados/pensionados del ISSN poder mantener nuestro nivel salarial, quedando alrededor de un 25% más debajo de la línea de pobreza; que tengamos que salir a protestar con los mayores de los cuidados, a pesar del miedo de contagiarnos porque no somos atendidos.



Se nota que está convencido de que la Caja de Jubilaciones con menos jubilados tiene menor déficit. Y cuando estén las vacunas seguramente se las aplicarán primero a los docentes para que pueda haber clases (¿y los porteros, transportistas y todo lo que rodea a una escuela?) antes que a nosotros. Y su otra preocupación es el petróleo y el gas y sus sindicatos que quieren que los vacunen con prioridad para seguir trabajando. ¿Dónde quedaremos los de riesgo?



Además, señor gobernador e interlocutor Quintriqueo, el sistema de salud está deteriorado por decisiones conjuntas sobre el convenio colectivo de salud y la falta de apoyo en recursos humanos de un sistema que, como todos decían, era orgullo de nuestra provincia, con lo cual nuestro futuro en la enfermedad también está en dudas.



Usted que tanto respeta a su abuelo, acuérdese de los demás adultos mayores.

Raúl Dobrusin

DNI 10.112.372