Se retrasa la firma de Messi en el PSG pero son optimistas

El pase de Lionel Messi al Paris Saint Germain no se hizo tan rápido como los hinchas del club francés lo esperaban y el viaje para firmar el contrato se dilató.

Cientos de hinchas hicieron vigilia en el aeropuerto Le Bourget de París durante el día de hoy pero Lio no llegó. La expectativa del PSG de presentarlo mañana en la Torre Eiffel se diluyó pero desde la institución son optimistas con cerrar la negociación cuanto antes.

Mientras la gente lo esperaba, se supo que el argentino aún estaba en su casa en Barcelona y algunas imágenes desde afuera lo mostraron relajado, disfrutando su descanso.

Lionel Messi has been seen at his house in Barcelona looking relaxed ahead of his move to PSG



