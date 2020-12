Se suman dos competidores a la batalla del streaming

El concepto de “sentarse a ver una película” ha cambiado radicalmente en estos últimos 10 años. De aquel rito que implicaba pasar por el videoclub a alquilar un film (en 2010 ya en DVD o Bluray) quedó solo el recuerdo, y hoy la “normalidad” implica sentarse en el sillón a elegir que ver… y sobre todo, donde.





Es que el streaming, que apareció en el medio de este período y que en un principio dominaba casi por completo Netflix, hoy se ramifica en una guerra sin tregua entre plataformas. Ya no alcanza con tener una: si querés ver algo producido por Fox tenés que apuntar a tal, pero si la producción es de Disney hay que ir a otra, y así nuestro catálogo se diversifica al tiempo que implica también un gasto extra.

Netflix, Amazon Prime Video, HBO Go y Disney + son, por el momento, las más recurridas. Sin embargo, ahora se suma un nuevo competidor.

Es que el gigante del cable DirecTV ingresará a competir en el sector de las plataformas de streaming el próximo 17 de diciembre con DirecTV GO, que comenzará a comercializarse de manera independiente y diferenciada del servicio de televisión satelital.

Hasta ahora el servicio se entregaba sin cargo como un adicional a quienes tenían contratado el servicio de cable satelital.





Si bien no será necesario tener instalada la antena en el hogar y bastará con una conexión a internet, DirecTV GO difiere de otras plataformas de streaming en que allí podrán encontrarse no solo los contenidos de series, películas y documentales para ver a demanda, sino también los programas en vivo, con canales lineales y programación deportiva.

Por esa razón también el precio está más acorde a los de un cableoperador que al de Netflix, Disney+ o Amazon Prime Video: la promoción de lanzamiento será de 1.290 pesos por seis meses con HBO incluido sin cargo.

DirecTV GO podrá verse a través de la app para diversos dispositivos Android y Apple: celulares, tabletas, computadoras, Smart TVs y dispositivos de streaming.

Por otra parte, de a poco Starzplay se va integrando de distintas formas al territorio nacional, luego de sus reiterados anuncios de un próximo desembarco.





Desde hace unos días, la plataforma de streaming se “integró” a Movistar Play, de forma que los usuarios de este último servicio podrán tener 30 días de prueba gratuita para conocer el catálogo y el funcionamiento.

El catálogo de Starzplay estará disponible para distintos dispositivos: consolas, celulares (y transmisión a la televisión mediante Chromecast), Smart TV, computadoras de escritorio, tablets y notebooks.

¿Cómo funcionará su integración con Movistar? Una vez finalizada la prueba de 30 días, el usuario podrá elegir si adquirir o no la suscripción mensual, que tendrá un costo de $189.

Starzplay tendrá “películas y series propias y de terceros, algunas de ellas disponibles el mismo día que se estrenan en Estados Unidos”, según indicó el portal especializado Nextv Latam.





Vale recordar que Starzplay ya podía usarse en el país desde 2018, pero para ello era necesario contar si o si con AppleTV y, además, tenía un precio más elevado. A fines de octubre se presentó el lanzamiento para todos los usuarios, y se hizo efectivo en principio desde Movistar.

A nivel global, es una de las plataformas de streaming con más usuarios, puesto que supera los 20 millones de suscriptores.

Según explicó Superna Kalle, vicepresidenta ejecutiva de STARZ, “el ingreso de Starzplay en estos territorios no busca ser una competencia directa contra las demás plataformas”, al tiempo que explicó que “Netlix, Amazon, y Disney+ tienen claros segmentos de audiencia. Nosotros apuntamos a una audiencia contemporánea que busca y disfruta el contenido premium y de estudios independientes”.

Por último, Kalle aseguró que hay un interés en realizar producciones originales en nuestro país, algo que siempre es una buena noticia.

Así, el panorama de la batalla de streamings sumó dos nuevos competidores de peso, y cada vez se hace más difícil conseguir un catálogo completo sin tener que adquirir como mínimo dos de estas plataformas.