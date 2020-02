Secretos del musicalizador argentino de los Grammy

El argentino Ezequiel “Cheche” Alara fue el musicalizador de la 62 entrega de los premios Grammy que se desarrolló la semana pasada en el Staples Center de Los Ángeles y en la que eligió el músico y productor “Los viejos vinagres”, de Sumo, para la presentación del premio a Mejor Álbum Rock Latino.

Alara, al frente de su Cheche Alara All-Star Band donde, cuenta, “están los mejores músicos del mundo, tipos que acompañan a Sting, Frank Zappa, Phil Collins, James Taylor o Taylor Swift”, fue el encargado de toda la musicalización de la gala, donde sonaron 77 canciones.

Cheche Alara All-Star Band, una orquesta de grandes músicos.

Este fue el tercer año consecutivo en que dirige y produce musicalmente la gala de los Grammy y en años anteriores coló “Bombón asesino” de Los Palmeras y “De música ligera” de Soda Stereo, poniendo un toque argentino en la principal gala de la industria de la música a nivel planetario.

Para el momento en que los artistas ganan sus premios elige canciones icónicas que se asocian con la temática del premio.

“Busco algo que represente la esencia de la categoría y de alguien que no esté nominado”, explicó Alara a Télam desde Los Ángeles, con una voz que denota el vértigo de la exitosa jornada que vivió días atrás.

“Fuera de Argentina tal vez Sumo no sea tan conocido, entonces me pareció merecido que sonara. Es un temazo y es una banda muy relevante para nuestra historia”, describe el músico que trabajó como productor de Lady Gaga en su álbum “Born this way”.

Alara demuestra una y otra vez el puente musical y generacional que significó “Los viejos vinagres”, que empezó a sonar en el momento que se anunció a la española Rosalía como la ganadora del Mejor Álbum Rock Latino.

“Quería compartir algo nuestro con la comunidad musical de todo el mundo”, dice claramente emocionado.

“Además funcionó perfecto porque tiene mucha energía y ese es un momento muy importante para la persona que gana, entonces hay que acompañar a la banda o artista que camina hasta el escenario con algo que tenga fuerza y este tema es todo eso”.

Sumo a Alara le da “una mezcla de admiración que crece con los años y de nostalgia por algo que ya no está, que también se acrecienta. Es una banda genial y como muchas cosas que tuvimos en la Argentina en esa época, eran una mezcla de nueva libertad de esos tiempos y de gran conocimiento musical e historia cultural que se veía reflejada en lo que estaba pasando en ese momento en el rock nacional. Hoy disfruto Sumo como siempre. Mientras más pasa el tiempo, más genial me parece como banda”.

Para llegar a tocar tres horas sin parar y sin errores, la Cheche Alara All-Star Band se juntó sólo una vez y ensayó cinco horas, que en realidad fueron cuatro por los pequeños recreos que se dieron.

“En la banda que tengo están los mejores músicos del mundo, tipos que acompañan a Sting, Frank Zappa, Phil Collins, James Taylor o Taylor Swift” , cuenta con admiración a su equipo y se ríe mientras relata que es el único argentino “y no, no conocían a Sumo, pero les encantó”.

En estos momentos Alara está componiendo música para el nuevo show de Dwayne Johnson para la cadena NBC, y dos shows nuevos para la cadena ABC y Netflix USA.

Esta semana empieza a trabajar en dos nuevos proyectos, que no puede spoilear, sigue dirigiendo orquestas en vivo y produciendo discos de artistas.

Quizás en los Grammy 2021, Alara sorprenda al público mundial con una nueva entrega de música nacional.

Lo que sí asegura es que “siempre que hay argentinos dando vueltas por el mundo, ponemos nuestro sello de alguna manera u otra”.

“Tengo mi argentinidad muy presente y cotidiana, entonces comparto nuestra música y las personas se sorprenden, porque tenemos una cultura muy rica entre folclore, tango, jazz y rock nacional”, destaca.

De San Telmo a Los Ángeles

Ezequiel Alara se define como un fervoroso “santelmeano”, ya que creció en ese barrio porteño donde todavía están sus padres. En 1992, después de terminar la secundaria, se fue a vivir a Los Ángeles donde hizo carrera como productor de álbumes de artistas top de la escena internacional como Cristina Aguilera, Destiny’s Child, Caetano Veloso, Shakira, Alejandro Sanz, entre otros.

Cuenta que de chico, en San Telmo, le llamaban la atención dibujos animados como Tom y Jerry, El Correcaminos y Speedy González y que las distintas atmósferas y sensaciones que causaba la música de esos dibujos pudiera estar en el origen de su gusto por musicalizar películas, premiaciones o eventos.

“Era una época de oro, tanto en los dibujitos como en las películas. Muchos compositores europeos llegaban a Hollywood después de las guerras y venían con mucha escuela y muy preparados, tenían un conocimiento de música muy groso y se daban el gusto de escribir cosas que funcionaban muy bien con la imagen”, comentó el productor.