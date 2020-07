Seis días de paro de transporte en Bariloche

Tras un nuevo fracaso en la audiencia que se llevó a cabo en el Ministerio de Trabajo de Nación hoy al mediodía, la UTA (Unión Tranviarios Automotor) Bariloche advirtió que la medida continuará, al menos, hasta mañana.

"Lamentablemente no hubo ninguna propuesta y no se pudo avanzar en nada. Por eso, se pasó a un cuarto intermedio para mañana a las 16.30", contó el delegado sindical Pablo Figueroa al tiempo que manifestó su preocupación porque en caso de no llegar a un acuerdo este miércoles, "se nos vienen dos días feriados encima".

Recalcó que "al día de hoy, en Bariloche ni los 242 trabajadores de Mi Bus ni los 20 de Las Grutas cobraron el salario ni el aguinaldo". "Entendemos que esto angustie al usuario pero hay muchos trabajadores que aún no perciben su salario y no hay propuesta de pago", señaló Figueroa.

La medida de fuerza fue dispuesta por el gremio a nivel nacional a primera hora del jueves pasado y mañana se cumplirán los seis días de paro.

La primera reunión con las cámaras empresarias se llevó a cabo el viernes aunque no se llegó a ningún acuerdo. Hoy fue la segunda audiencia conciliatoria y ahora, habrá que esperar a mañana a la tarde.