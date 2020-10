Selección: el Huevo Acuña quiere estar a la altura

En el estreno ante Ecuador (1-0) el jueves pasado en La Bombonera, Marcos Acuña justificó con su actuación la decisión de Lionel Scaloni de ponerlo en el once titular para el debut, lo que le abría además la posibilidad de que este martes, en la altura de La Paz, vuelva a tomar parte de la formación inicial ante Bolivia.



Pero al volante neuquino se le cargó el isquiotibial ante los ecuatorianos, fue reemplazado por Eduardo Salvio promediando el complemento, y a partir de ahí su presencia en la segunda fecha de las Eliminatorias comenzó a correr peligro.

De todas maneras, y a diferencia de lo que sucedió con Paulo Dybala, el Huevo mostró en la práctica de ayer signos de recuperación por lo que el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni decidió que el zapalino se suba al avión rumbo a la capital boliviana.



Al igual que el neuquino, otro futbolista que venía trabajando separado del plantel era el cordobés Paulo Dybala, quien ya había quedado afuera de la lista del primer compromiso con Ecuador. Este fin de semana la Joya siguió con complicaciones de su cuadro de gastroenteritis por lo que Scaloni decidió que no formara parte de la delegación.

De esta manera Dybala se pierde de manera íntegra la primera doble fecha de las Eliminatorias, y para tener revancha deberá esperar noviembre cuando la selección reciba el 12 a Paraguay de local y visite el 17 a Perú, en Lima.



Paulo Dybala se quedó afuera de la primera doble fecha de Eliminatorias por un cuadro gastrointestinal.

Más allá de la decisión del técnico de que Acuña forme parte de la delegación, su permanencia dentro del equipo titular todavía no está garantizada. Hoy la selección tendrá un único entrenamiento en la cancha de The Strongest y quizás luego Scaloni confirme el equipo.

En caso de que el Huevo no sea titular, quien tiene mayores chances de ingresar es el Toto Salvio, que lo reemplazó a los 20’ del segundo tiempo en el partido con los ecuatorianos. El otro candidato que tiene en mente el DT es Exequiel Palacios. Con cualquiera de las dos opciones, Scaloni deberá cambiar a la banda izquierda a Lucas Ocampos.

La otra modificación que tiene en mente el técnico es en la banda derecha. Gonzalo Montiel dejaría el equipo para que ingrese en su lugar Juan Foyth.

En caso de ser de la partida, Acuña llegará a las 18 presentaciones en el ciclo Scaloni, donde sólo corre por detrás de Leandro Paredes (21), Rodrigo De Paul y Nicolás Tagliafico que suman 18. Lautaro Martínez también tiene 17 juegos.

El Huevo debutó en el seleccionado bajo el mando de Edgardo Bauza cuando ingreso en la goleada frente a Colombia (3-0), el 16 de noviembre de 2016. Su trayectoria con la Albiceleste registra 28 participaciones (16 como titular), un Mundial (Rusia 2018) y una Copa América (Brasil 2019).

LA SELECCIÓN LLEGÓ ANOCHE A LA SEDE DEL PARTIDO