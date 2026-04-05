¿A qué hora llueve hoy? El pronóstico de tormentas, ráfagas de 50 km/h y cómo sigue la semana en el Alto Valle
El último día del fin de semana largo de Pascuas llega con inestabilidad en Neuquén y Río Negro. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un domingo 5 de abril gris y ventoso, aunque el pronóstico extendido trae una sorpresa térmica para los próximos días.
El cierre de la Semana Santa en el Alto Valle no será el ideal para actividades al aire libre. Tras un feriado de condiciones variables, este domingo 5 de abril la región ingresa en una ventana de inestabilidad que obligará a muchos a buscar refugio bajo techo para el tradicional almuerzo de Pascuas.
Con una temperatura máxima de apenas 18°C y una mínima de 11°C, el ambiente se sentirá netamente otoñal, cargado de humedad y con el cielo mayormente cubierto en Neuquén capital, Cipolletti y General Roca.
Cronograma semanal: de las tormentas al calor de abril
Si tenés que organizar tu semana laboral, prestá atención a estos tres momentos clave:
- Hoy Domingo: El día más difícil. Se esperan tormentas aisladas y chaparrones con una probabilidad de hasta el 40%. El viento del sector oeste será constante, con ráfagas que alcanzarán los 50 km/h durante la mañana y la tarde.
- Lunes a Miércoles: Estabilidad y sol. La semana arranca con una mejora paulatina. El martes 7 será la «joya» del periodo, con una tarde templada de 22°C y cielo despejado, ideal para retomar la rutina sin abrigo pesado.
- El «veranito» del Sábado 11: El pronóstico a mediano plazo sorprende con un ascenso térmico inusual para la época. El próximo sábado el termómetro trepará hasta los 24°C, consolidando una jornada cálida tanto de día como de noche.
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