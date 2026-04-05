¿A qué hora llueve hoy? El pronóstico de tormentas, ráfagas de 50 km/h y cómo sigue la semana en el Alto Valle

El cierre de la Semana Santa en el Alto Valle no será el ideal para actividades al aire libre. Tras un feriado de condiciones variables, este domingo 5 de abril la región ingresa en una ventana de inestabilidad que obligará a muchos a buscar refugio bajo techo para el tradicional almuerzo de Pascuas.

Con una temperatura máxima de apenas 18°C y una mínima de 11°C, el ambiente se sentirá netamente otoñal, cargado de humedad y con el cielo mayormente cubierto en Neuquén capital, Cipolletti y General Roca.

Cronograma semanal: de las tormentas al calor de abril

Si tenés que organizar tu semana laboral, prestá atención a estos tres momentos clave: