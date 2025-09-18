Aguas Rionegrinas advirtió por posibles cortes de agua y pidió un uso racional del recurso

Aguas Rionegrinas comunicó que trabaja en las plantas potabilizadoras del Alto Valle para “contener la elevada turbiedad que presenta el río Negro” y alertó por posibles cortes de agua en la región. “Este fenómeno es de origen natural y se produce tras las intensas lluvias en zona de bardas, que arrastran barro y sedimentos hacia el cauce del río, generando el característico color amarronado del agua”, explicó el organismo. Los detalles en esta nota.

Por qué Aguas Rionegrinas advirtió por posibles cortes de agua

Debido a la turbiedad que presenta el río Negro, Aguas Rionegrinas informó que trabaja en las plantas potabilizadoras del Alto Valle. “Ante estas condiciones, es necesario detener las captaciones de agua de manera preventiva, ya que el agua con este tipo de características – elevados niveles de turbiedad – no puede ser filtrada”, explicó la empresa estatal en un comunicado.

En Allen, la turbiedad se registró cerca de las 23 del miércoles y a las 6 de la mañana se retomó la captación de agua. En todo momento se mantuvieron las reservas al 100% con los filtros rápidos y pozos filtrantes operativos, indicó Arsa.

En Roca, la planta de Stefenelli debió interrumpir la captación durante la madrugada, mientras que la de Viterbori cortó por la noche y reanudó la toma a las 6 de la mañana, aproximadamente. Por esta situación está afectado el servicio en zona baja.

En Chichinales y General Godoy, la captación se detuvo a las 7 de la mañana por la elevada turbiedad, aunque las reservas en las cisternas de la planta se encuentran al máximo, agregaron.

“En este contexto, operarios de la empresa realizan maniobras y un monitoreo permanente de la situación para sostener la prestación del servicio, aguardando el descenso en la turbiedad del río hasta niveles que puedan ser potabilizados”, explicó la empresa.

Mientras persistan estas condiciones, podrían registrarse bajas de presión. Por ello se solicita hacer un uso racional del recurso, evitando el derroche y cuidando las reservas de agua potable.