Jubilados en diciembre 2025: aguinaldo y bono extra anunciado por ANSES, ¿qué saber?

Jubilados: confirmación del aguinaldo y bono de fin de año. ANSES liquida en diciembre 2025 los haberes con el impacto del Sueldo Anual Complementario (SAC). Conocé los detalles del pago, de cuánto será el bono extra anunciado y la letra chica sobre su incidencia en la liquidación final de tus haberes.

Aguinaldo diciembre 2025 para jubilados: ¿cuánto cobro?

Los jubilados cobrarán en diciembre 2025 sus haberes de fin de año con un aumento del 2,3%, el porcentaje que se aplica a partir de la fórmula de movilidad relacionada al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre 2025, en este caso.

Así, la jubilación mínima quedará en $340.746,35 en diciembre 2025 y se contemplará como el mejor haber del año para liquidar la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), popularmente conocido como aguinaldo.

Aguinaldo diciembre 2025 para jubilados: ¿se incluye el bono en la liquidación

Cabe tener en cuenta que el bono de ANSES para jubilados que se cobra en diciembre 2025 tiene estas características:

No es remunerativo .

. No genera aportes ni contribuciones.

ni contribuciones. No integra el cálculo del SAC, así que no impacta en el monto del aguinaldo.

Así, el bono no forma parte de esa cuenta, ya que no tiene carácter remunerativo según lo informado oficialmente por ANSES.

Este beneficio, que se incorpora también en los haberes de diciembre 2025, está dirigido a jubilados y pensionados que reciben montos mensuales dentro de los parámetros fijados por el decreto vigente.

El bono de 70 mil pesos se acreditará con el mismo depósito en el que se pague el haber mensual y el aguinaldo, en diciembre 2025; cabe recordar que no requiere de gestiones previas ni de inscripciones en ninguna plataforma.