ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Servicios

Aguinaldo Anses en diciembre 2025: cuándo se activa el pago

Los jubilados y pensionados de Anses recibirán en diciembre 2025 el pago del medio aguinaldo correspondiente al segundo semestre del año.

Redacción

Por Redacción

Calendario Anses.

Calendario Anses.

En diciembre de 2025, los jubilados y pensionados de Anses recibirán, junto con el haber mensual, el medio aguinaldo (SAC) correspondiente al segundo semestre del año. Este se calcula automáticamente como el 50 % del mejor haber percibido durante el período julio-diciembre. ¿Cuándo se activa el pago?

Aguinaldo Anses en diciembre 2025

Con base en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre, el haber mínimo para los jubilados y pensionados de Anses en diciembre 2025 pasará a ubicarse cerca de $340.000. A ese monto se le va a sumar un bono extraordinario de $70.000 para quienes cobren la mínima o montos bajos, de modo que el total estimado para diciembre —haberes + bono + aguinaldo— rondaría los $580.000 para los que perciben la jubilación mínima.

Aguinaldo: cuándo se activa el pago Anses en diciembre 2025

El calendario Anses establece que el pago del aguinaldo se acreditará en las cuentas habituales entre el 9 y el 23 de diciembre 2025, en forma escalonada, según la terminación del DNI. No es necesario realizar trámites adicionales debido a que el depósito será automático. El cronograma es el siguiente:

  • Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: 9 de diciembre
DNI terminados en 2 y 3: 10 de diciembre
DNI terminados en 4 y 5: 11 de diciembre
DNI terminados en 6 y 7: 12 de diciembre
DNI terminados en 8 y 9: 12 de diciembre

  • Jubilados y pensionados con haberes mínimos

DNI terminados en 0: 9 de diciembre
DNI terminados en 1: 10 de diciembre
DNI terminados en 2: 11 de diciembre
DNI terminados en 3: 11 de diciembre
DNI terminados en 4: 12 de diciembre
DNI terminados en 5: 12 de diciembre
DNI terminados en 6: 15 de diciembre
DNI terminados en 7: 15 de diciembre
DNI terminados en 8: 16 de diciembre
DNI terminados en 9: 16 de diciembre

  • Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre
DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre
DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre
DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre
DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre


Temas

Aguinaldo

Anses

En diciembre de 2025, los jubilados y pensionados de Anses recibirán, junto con el haber mensual, el medio aguinaldo (SAC) correspondiente al segundo semestre del año. Este se calcula automáticamente como el 50 % del mejor haber percibido durante el período julio-diciembre. ¿Cuándo se activa el pago?

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios