Alerta en los pasos fronterizos a Chile: información esencial para el 9 de agosto 2025
Pasos fronterizos Argentina-Chile HOY: controlá acá el estado actualizado este sábado 9 de AGOSTO 2025. Si salís desde la Patagonia, encontrá acá las condiciones actualizadas y las recomendaciones oficiales.
Sábado 9 de agosto 2025. El pronóstico del tiempo anticipa inestabilidad y precipitaciones débiles para la cordillera, lo que impacta en la circulación en los pasos fronterizos que unen Argentina con Chile en el norte de la Patagonia.
Si salís este sábado 9 de agosto 2025 del país desde Neuquén o Río Negro, te recomendamos que revises acá el estado actualizado de los pasos fronterizos. Repasamos el reporte diario, horarios, documentación que pueden requerirte y tips para cruzar sin problemas, con información oficial actualizada.
Pasos fronterizos de Argentina a Chile hoy, sábado 9 de agosto 2025
Sábado 9 de agosto 2025: Revisá acá el estado de los pasos internacionales de Chile a Argentina, y viceversa. Toda la información oficial, detallada uno por uno, para un cruce sin demoras.
¡Viajá tranquilo!
Paso Pino Hachado: 9 de agosto 2025
- Paso habilitado desde las 8 de este jueves. Transitable con precaución.
- Sectores con hielo y equipos operando.
- Portación obligatoria de cadenas.
Paso Icalma: 9 de agosto 2025
- Paso habilitado en horario normal, transitable con precaución.
- Horario: ARG – 9 a 18 / CHI – 8 a 17.
- Portación obligatoria de cadenas.
Paso Hua Hum: 9 de agosto 2025
- Paso habilitado en horario normal, transitable con precaución.
- Horario: ARG – 9 a 20 / CHI – 8 a 18.
- Dos horarios de barcaza: confirmar reserva para cruzar el lago Pirihueico.
- Nieve, baja visibilidad y baja adherencia por sectores con hielo y barro. Equipos operando.
- Portación obligatoria de cadenas.
Paso Mamuil Malal (ex Tromen): 9 de agosto 2025
- Paso habilitado, transitable con precaución. Centro Aduana cierre programado a partir de las 14hs,
- Equipos operando.
- Portación obligatoria de cadenas.
Paso Cardenal Samoré: 9 de agosto 2025
- Paso habilitado en horario normal, calzada despejada.
- Nevando, baja adherencia. Equipos y personal de Vialidad Nacional operando.
- Tránsito restringido para camiones durante todo el día.
- Portación obligatoria de cadenas.
Paso Pichachen: 9 de agosto 2025
- Paso cerrado al tránsito en general.
- Inhabilitado para circular a partir de abril 2025, por conclusión de temporada estival.
- Se espera el anuncio de la reapertura del paso para el periodo estival 2025-2026.
Pronóstico del tiempo para la cordillera de Neuquén y Río Negro: sábado 9 de agosto 2025
Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) informaron que este sábado 9 de agosto 2025 el pronóstico para la zona de lagos adelanta que:
- Inestable en cordillera, con algunas precipitaciones débiles.
- Ascenso de las temperaturas en los próximos días.
- Precipitaciones y nevadas hacia el fin de semana.
Consideraciones para circular por los pasos fronterizos que conectan Argentina con Chile: sábado 9 de agosto 2025
Sábado 9 de agosto 2025. Si circulás por los pasos fronterizos que conectan Argentina Con Chile, desde Neuquén y Río Negro, las autoridades de Vialidad Nacional advierten hoy:
- Consultar la página de Vialidad Provincial Neuquén y de Vialidad Nacional para obtener información actualizada sobre el estado de las rutas y los pasos fronterizos, especialmente en invierno.
- Chequear los horarios de atención y el estado de cada paso fronterizo antes de viajar, ya que pueden estar sujetos a cambios por condiciones climáticas o mantenimiento.
- Para cruzar la frontera, se requiere la documentación necesaria (DNI o pasaporte vigente), por lo que se solicita tenerla a mano.
Comentarios