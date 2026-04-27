Cómo limpiar la pava eléctrica: el truco infalible para eliminar el sarro de tu hervidor

La pava eléctrica se ha convertido en el corazón de la cocina moderna por su precisión y rapidez, especialmente para alcanzar la temperatura justa del mate. Sin embargo, la acumulación de depósitos minerales en su interior es un problema recurrente que afecta tanto el sabor de las infusiones como el consumo energético.

Según manuales de fabricantes líderes, el descuido en la higiene del hervidor puede provocar un sobrecalentamiento de la resistencia. Por ello, entender cómo limpiar la pava eléctrica de manera técnica es fundamental para evitar fallas técnicas y asegurar que el agua hierva (o se corte) de forma eficiente, libre de sedimentos calcáreos.

El uso de vinagre blanco para limpiar la pava eléctrica y remover el sarro

La solución más efectiva y recomendada por expertos para limpiar la pava eléctrica es el vinagre blanco de alcohol. El ácido acético disuelve la cal sin necesidad de utilizar productos abrasivos que podrían corroer el acero o el plástico del interior.

El procedimiento consiste en llenar la jarra con el volumen de agua habitual y añadir una taza de vinagre. Al limpiar la pava eléctrica mediante un ciclo de hervido con esta mezcla, la reacción térmica desprende las costras de sarro.

Una vez finalizado, se debe descartar el líquido y realizar al menos dos enjuagues con agua fresca para neutralizar el aroma residual del vinagre.

Cómo limpiar la pava eléctrica en casos de suciedad persistente

Si después del primer hervor aún quedan restos de cal, el proceso para limpiar la pava eléctrica requiere una intervención mecánica suave. Con la jarra desconectada y fría, se puede repasar el interior con una esponja no abrasiva para remover los sedimentos que han quedado «flojos».

Es vital que, al limpiar la pava eléctrica, no se sumerja nunca la base ni el cable en líquidos, ya que esto anularía la garantía y representaría un riesgo eléctrico. Fuentes de mantenimiento técnico sugieren que una limpieza periódica cada dos meses evita que el sarro se solidifique de forma extrema, protegiendo así el termostato de corte automático.

Mantenimiento preventivo tras limpiar la pava eléctrica

Para no tener que limpiar la pava eléctrica con tanta frecuencia, existen hábitos de cuidado diario. Uno de los consejos de los especialistas es no dejar agua estancada en el hervidor durante toda la noche, ya que la evaporación lenta es lo que favorece la sedimentación mineral.

Además de saber cómo limpiar la pava eléctrica, es clave utilizar agua filtrada si se vive en zonas de «agua dura». Al integrar estos pasos en la rutina doméstica, no solo se logra un electrodoméstico impecable, sino que se garantiza que cada ronda de mate mantenga su sabor original y auténtico.