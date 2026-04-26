Alerta naranja por vientos de 100 km/h y tormentas en 10 provincias: qué pasa en la Patagonia

El mapa de alertas del Servicio Meteorológico Nacional se tiñó de naranja y amarillo para este domingo 26 de abril.

El ingreso de una masa de aire frío de origen polar está provocando un temporal de viento que atraviesa desde la Patagonia hasta el sur del Litoral, sumado a un sistema de tormentas en el extremo noreste del país.

Alerta Naranja: riesgo extremo en la costa de Río Negro y Buenos Aires

Es la zona donde se espera el impacto más violento del viento durante el mediodía y la tarde:

Río Negro (Costa): rige alerta naranja por ráfagas que podrían superar los 100 km/h . El fenómeno afecta principalmente a Viedma y San Antonio Oeste.

rige alerta naranja por ráfagas que podrían superar los . El fenómeno afecta principalmente a Viedma y San Antonio Oeste. Buenos Aires (Costa): desde Bahía Blanca hasta Mar del Plata y Pinamar, el viento del sudoeste será huracanado, con ráfagas de 100 km/h y lluvias persistentes.

Alerta Amarilla por vientos: el centro del país bajo ráfagas

En estas provincias, el viento soplará con intensidades de entre 40 y 55 km/h, con ráfagas de hasta 90 km/h:

Zona Núcleo: Sur de Entre Ríos , sur de Santa Fe y toda la provincia de La Pampa .

Sur de , sur de y toda la provincia de . Región Central: Córdoba , San Luis y el este de Mendoza (vientos del sector sur).

, y el este de (vientos del sector sur). Patagonia: Además de Río Negro, Chubut permanece bajo alerta por vientos intensos y lluvias aisladas.

Además de Río Negro, permanece bajo alerta por vientos intensos y lluvias aisladas. AMBA: La Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano esperan ráfagas de hasta 80 km/h hacia la tarde.

Alerta por tormentas en el norte del país este domingo