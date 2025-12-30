Alerta por cianobacteria en El Chocón: la AIC difundió el mapa y qué zonas evitar este martes 30 de diciembre 

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) emitió este martes una alerta por el crecimiento en la floración de algas (cianobacterias) en el embalse Ramos Mexía, ubicado en Villa El Chocón. La presencia de este tipo de algas se incrementa con el aumento del calor en la región.

El informe «Pronóstico de alerta temprana por floraciones de cianobacterias en el embalse Ramos Mexía» se publica como máximo cada tres días en la página oficial del organismo. El mapa muestra las zonas alcanzadas para evitar y brinda recomendaciones. Te contamos los detalles y las recomendaciones a seguir.

Las zonas alcanzadas del lago de Villa El Chocón este martes 30 y miércoles 31 de diciembre

Según detallaron desde la AIC, la alerta por presencia de cianobacterias en Villa el Chocón se encuentra en un nivel 3.

Martes 30 de diciembre: el agua tiene una masa espesa o capa continua color verde intenso o amarronada. Riesgo alto, no ingresar al agua en las zonas complicadas.

Miércoles 31 de diciembre: el agua tiene una masa espesa o capa continua color verde intenso o amarronada. Riesgo alto, no ingresar al agua en las zonas complicadas.

«Alejar a niños y mascotas del agua sucia y manchas en orillas», es la recomendación brindada.

Recomendaciones ante la presencia de cianobacterias

1. Presencia leve (aspecto de «yerba dispersa»):

El agua es apta para baños, pero se debe buscar la zona más limpia posible.

Evitar tragar agua bajo cualquier circunstancia.

bajo cualquier circunstancia. Al salir, lavarse con agua limpia para eliminar restos de la piel y la ropa.

para eliminar restos de la piel y la ropa. Se recomienda que los niños no tengan contacto con estas zonas, ya que suelen ingerir agua o arena accidentalmente.

2. Manchas verdosas o acumulaciones:

Bañarse únicamente en los sectores de la playa que estén totalmente limpios .

. Evitar cualquier contacto con las manchas o acumulaciones verdosas.

Verificar al salir que no queden rastros en la piel; de lo contrario, enjuagar inmediatamente.

3. Riesgo alto (espuma verdosa o aspecto pastoso):

Prohibido el contacto: Si hay espuma, costras o aspecto de «masa» en la orilla o la arena, no se debe ingresar al agua ni permanecer en esa zona de la playa.

Si hay espuma, costras o aspecto de «masa» en la orilla o la arena, no se debe ingresar al agua ni permanecer en esa zona de la playa. Especial cuidado con niños, personas con lesiones en la piel o piel sensible, ya que son los más vulnerables a las toxinas.

4. Cuidado de mascotas:

Evitar que los animales beban agua de zonas con floraciones.

Más del 75% de estas floraciones contienen toxinas que afectan los sistemas digestivo y neurológico de los animales.

que afectan los sistemas digestivo y neurológico de los animales. Proporcionar siempre agua limpia de otra fuente.

5. Pesca y consumo:

No comer peces pequeños provenientes de aguas afectadas.

provenientes de aguas afectadas. En el caso de peces grandes, se puede consumir el músculo, pero es obligatorio retirar y descartar todas las vísceras, ya que es allí donde se concentra el mayor riesgo de toxicidad.

Cianobacteria en El Chocón: uno a uno los riesgos que tiene para la salud

Según detalló la doctora Graciela Salerno, investigadora superior del Conicet, profesora emérita de la Universidad Nacional de Mar del Plata y vicepresidente del Comité Ejecutivo de la Fundación para Investigaciones Biológicas Aplicadas (FIBA) a Infobae, la exposición de los nadadores a las sustancias toxinas que emiten las cianobacterias puede generar:

Picazón y ardor en la dermis

Vómitos, diarrea y mareos

Irritación en la zona ocular y conjuntivitis

Dificultad para respirar

Debilidad muscular, temblores, alteraciones de conciencia, parestesias

En casos más graves incluso pueden llegar a desarrollar hemorragias hepáticas, insuficiencia renal o respiratoria. “Los efectos de la cianobacterias sobre la salud son variados, pero no deberían ser minimizados”, señaló Salerno.