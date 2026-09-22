Alerta por El Niño: Santa Fe declaró la emergencia hídrica hasta abril de 2027

En Santa Fe declararon la emergencia hídrica por El Niño hasta abril de 2027.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, declaró la Emergencia Hídrica en todo el territorio provincial hasta el 30 de abril de 2027, a partir de la previsión de un escenario de mayores precipitaciones asociado al fenómeno de El Niño. La medida habilita mecanismos de contratación acelerados y pone en funcionamiento un fondo especial para afrontar posibles inundaciones, anegamientos y otros excesos hídricos.

La declaración se realizó mediante un decreto respaldado por la Ley provincial N° 14.477, sancionada por la Legislatura durante agosto. El objetivo es acelerar la ejecución de obras y trabajos destinados a prevenir, aliviar y mitigar los posibles daños provocados por el exceso de agua.

Qué medidas habilita la emergencia hídrica

La norma establece un esquema especial para que el Estado provincial pueda responder con mayor rapidez ante una eventual crisis hídrica.

Entre las principales herramientas se encuentran:

Licitaciones aceleradas para la adquisición de bienes y servicios.

para la adquisición de bienes y servicios. Contrataciones directas vinculadas con la atención, prevención y mitigación de la emergencia.

vinculadas con la atención, prevención y mitigación de la emergencia. Ejecución de obras, construcciones y trabajos públicos destinados a reducir los posibles efectos de las inundaciones.

destinados a reducir los posibles efectos de las inundaciones. Utilización de predios particulares cuando resulte necesario para las acciones previstas.

El régimen alcanza a los organismos centralizados y descentralizados de la provincia que tengan competencia en la ejecución de las medidas relacionadas con la emergencia.

Según establece la norma, estos mecanismos buscan agilizar las compras y contrataciones, aunque deben mantenerse los criterios de transparencia, concurrencia y razonabilidad de precios exigidos por la legislación.

El Fondo de Emergencia Hídrica

El decreto también pone en funcionamiento el Fondo de Emergencia Hídrica, creado por el artículo 14 de la Ley N° 14.477 y ubicado bajo la órbita del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública.

Los recursos del fondo podrán provenir de tres fuentes principales:

Partidas asignadas en el presupuesto o modificaciones presupuestarias dispuestas por el Poder Ejecutivo. Aportes del Tesoro Nacional destinados específicamente a los objetivos de la ley. Otros aportes económicos que se obtengan con ese mismo destino.

La herramienta busca concentrar recursos para financiar las acciones necesarias frente a posibles excesos hídricos.

Por qué Santa Fe declaró la emergencia por El Niño

El trasfondo de la medida está relacionado con el pronóstico mencionado en la norma sobre el desarrollo del fenómeno climático El Niño, al que se vincula con un régimen de precipitaciones superior a los valores históricos normales.

Ese escenario podría incrementar el riesgo de anegamientos, crecidas e inundaciones en diferentes sectores de Santa Fe.

La emergencia también contempla eventuales situaciones de emergencia ambiental derivadas de la problemática hídrica que sean identificadas por el Poder Ejecutivo provincial.

Hasta cuándo estará vigente la emergencia

La declaración tendrá vigencia hasta el 30 de abril de 2027.

La Ley N° 14.477 también contempla la posibilidad de que el Poder Ejecutivo prorrogue la emergencia por otros seis meses si, al momento de su vencimiento, continúan las condiciones que dieron origen a la medida.

Qué es El Niño y cómo puede afectar al clima

El Niño es una variación climática natural asociada al aumento de las temperaturas en una zona del océano Pacífico. Ese cambio puede modificar los patrones atmosféricos y alterar el régimen de precipitaciones en distintas regiones.

Entre sus posibles efectos se encuentran períodos de lluvias intensas, inundaciones y deslizamientos, además de afectaciones en rutas, puentes y servicios públicos.

Frente a un escenario de mayores precipitaciones, las tareas de preparación mencionadas incluyen revisar defensas contra inundaciones y sistemas de desagüe, realizar tareas de mantenimiento en presas, canales, rutas y puentes, y retirar ramas o árboles que puedan afectar tendidos eléctricos durante episodios de viento fuerte.