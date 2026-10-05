Becas Progresar Trabajo: cómo inscribirse y cuál es el nuevo tope de ingresos en octubre 2026

A través de la Secretaría de Educación, el Ministerio de Capital Humano ratificó que la inscripción para la línea Becas Progresar Trabajo permanecerá abierta de manera ininterrumpida hasta el viernes 27 de noviembre 2026.

El beneficio, liquidado mensualmente mediante la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), otorga un haber estímulo de $35.000 brutos por mes durante la extensión de la cursada, orientado a financiar la inserción laboral de jóvenes y personas desocupadas que asisten a trayectos formativos avalados por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET).

La postulación se gestiona de forma 100% remota y gratuita, incorporando además la reciente actualización del Salario Mínimo que elevó el techo de ingresos permitidos para el grupo familiar a $1.173.600 durante octubre 2026.

ANSES: requisitos de Capital Humano para cobrar Becas Progresar Trabajo

Para acceder a las Becas Progresar Trabajo y recibir el aval presupuestario del Ministerio de Capital Humano, los postulantes deben acreditar las siguientes condiciones personales, formativas y patrimoniales:

Nacionalidad y residencia : ser argentino nativo, por opción, naturalizado, o extranjero con un mínimo de dos años de residencia legal acreditada en el territorio nacional.

: ser argentino nativo, por opción, naturalizado, o extranjero con un mínimo de dos años de residencia legal acreditada en el territorio nacional. Franja etaria habilitada : tener entre 18 y 24 años cumplidos al momento de formalizar la solicitud. El límite superior se extiende hasta los 35 años para personas en situación de desempleo o a cargo de hogares monoparentales con hijos menores de edad.

: tener entre 18 y 24 años cumplidos al momento de formalizar la solicitud. El límite superior se extiende hasta los 35 años para personas en situación de desempleo o a cargo de hogares monoparentales con hijos menores de edad. Nuevo tope de ingresos : la suma de los ingresos brutos del postulante y de su grupo familiar no puede superar el equivalente a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) . En octubre 2026 , dicho techo se posiciona en $1.173.600, ajustándose a $1.196.400 a partir de noviembre conforme a la pauta salarial oficial.

: la suma de los ingresos brutos del postulante y de su grupo familiar no puede superar el equivalente a tres . En , dicho techo se posiciona en $1.173.600, ajustándose a $1.196.400 a partir de noviembre conforme a la pauta salarial oficial. Validación institucional : estar matriculado en un curso de formación profesional u oficio oficialmente registrado y certificado dentro del catálogo del INET.

: estar matriculado en un curso de formación profesional u oficio oficialmente registrado y certificado dentro del catálogo del INET. Bancarización individual: poseer una cuenta bancaria con clave CBU o billetera virtual con CVU propia, a nombre exclusivo del estudiante beneficiario.

Paso a paso: cómo anotarse en Becas Progresar Trabajo mediante Mi Argentina

El trámite de postulación se completa íntegramente a través de la web oficial del programa, prescindiendo de gestores y turnos presenciales:

Ingreso al portal: acceder a la plataforma oficial argentina.gob.ar/progresar y seleccionar la opción «Progresar Trabajo«. Validación de identidad: iniciar sesión introduciendo el nombre de usuario y la contraseña registrada en el sistema de Mi Argentina. Carga de datos personales: completar la declaración jurada con la información de domicilio, situación laboral y conformación del grupo conviviente. Encuesta socioeducativa: responder el formulario de antecedentes laborales, formación técnica y expectativas de empleo. Elección del curso: Indicar la institución educativa, la provincia, el municipio y la especialidad avalada por el INET que se encuentra cursando. Confirmación y comprobante: descargar el número de trámite digital para realizar el posterior seguimiento de aprobación en Mi ANSES.

Becas Progresar Trabajo: ¿cuánto cobro bruto en octubre 2026?

Esquema del beneficio Monto mensual bruto Retención preventiva ANSES (20%) Cobro directo mensual en cuenta Becas Progresar Trabajo (INET) $35.000,00 $7.000,00 $28.000,00

Nota: el 20% retenido de forma acumulativa ($7.000 mensuales) se liquida una vez que la institución formativa certifica la finalización y aprobación del trayecto de capacitación técnica.