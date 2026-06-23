Becas Progresar: esquema de pagos y montos acumulados antes de julio 2026

En el marco de las liquidaciones de las asistencias educativas para el ciclo lectivo actual, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), en coordinación con la Secretaría de Educación dependiente del Ministerio de Capital Humano, puso en marcha el esquema de pagos correspondiente a las Becas Progresar.

Tras las evaluaciones socioeconómicas y los cruces de datos académicos, el organismo previsional comenzó a destrabar las partidas presupuestarias de las Becas Progresar. Para miles de estudiantes, las acreditaciones de este período revisten una importancia central, ya que contemplan el pago retroactivo de las cuotas de marzo, abril y mayo, acumulando montos significativos para el bolsillo familiar en el inicio del invierno.

ANSES: calendario oficial de pagos de las Becas Progresar por terminación de DNI

ANSES definió una distribución escalonada de los fondos, basada estrictamente en el último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los titulares; así, los estudiantes verán impactados los haberes en sus cuentas unificadas de manera progresiva.

El cronograma de acreditación, confirmado por el organismo previsional, se despliega de la siguiente manera:

DNI finalizados en 0 y 1: Miércoles 24 de junio 2026.

DNI finalizados en 2 y 3: Jueves 25 de junio 2026.

DNI finalizados en 4 y 5: Viernes 26 de junio 2026.

DNI finalizados en 6 y 7: Lunes 29 de junio 2026.

DNI finalizados en 8 y 9: Martes 30 de junio 2026.

Becas Progresar: montos retroactivos y el impacto de la retención del 20% en el cobro acumulado

Aunque el valor nominal de referencia de las Becas Progresar se mantiene congelado en $35.000 mensuales durante 2026, la acumulación de los meses adeudados desde el inicio del ciclo escolar elevará los montos de cobro de forma sustancial. No obstante, la liquidación final que efectúa ANSES depende de la línea educativa a la que pertenezca el alumno y de su antigüedad en el sistema.

Bajo los criterios técnicos informados por el Ministerio de Capital Humano, el esquema de cobros se divide en dos grandes grupos:

Cobro del 100% ($105.000 acumulados) : aplica a los estudiantes avanzados de nivel Superior (universitarios y terciarios) y de la línea Progresar Enfermería, quienes perciben el haber completo sin recortes temporales.

: aplica a los estudiantes avanzados de nivel Superior (universitarios y terciarios) y de la línea Progresar Enfermería, quienes perciben el haber completo sin recortes temporales. Cobro del 80% ($84.000 acumulados): rige para todos los beneficiarios de Progresar Obligatorio (primaria y secundaria) y para los estudiantes ingresantes de primer año de educación superior. El organismo retiene $7.000 mensuales (20%), que quedan resguardados hasta fin de año, cuando se acredite formalmente la regularidad escolar y los controles de salud correspondientes.

Inscripciones vigentes: Progresar Trabajo se mantiene abierto en julio 2026

Una aclaración fundamental para quienes aún no forman parte del programa es que, si bien las convocatorias para los niveles Obligatorio, Superior y Enfermería ya se encuentran cerradas, existe una ventana de oportunidad activa: la línea Progresar Trabajo mantiene su período de inscripción completamente habilitado.

Esta opción está diseñada, específicamente, para personas que realizan cursos de formación profesional y capacitación laboral, avalados por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET). Quienes cumplan con los requisitos socioeconómicos —ingresos familiares que no superen los tres salarios mínimos— pueden gestionar el alta digital a través de la plataforma oficial del programa o la aplicación Mi Argentina, teniendo tiempo para postularse hasta el 27 de noviembre 2026 para comenzar a percibir el subsidio mensual de ANSES.