ANSES confirma los nuevos montos de Pensiones No Contributivas para julio 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) consolidó las planillas técnicas para el pago de las Pensiones No Contributivas, correspondientes a julio 2026. En línea con los datos económicos, las prestaciones recibirán un incremento del 2,15%, un porcentaje que surge de aplicar los dos decimales exactos al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo provisto por el INDEC bajo las pautas de movilidad vigentes.

De esta manera, el universo de un millón y medio de pensionados asistenciales en todo el país contará con certezas sobre sus montos de bolsillo que paga ANSES, los cuales volverán a liquidarse en simultáneo con el plus extraordinario de contingencia económica.

Julio 2026: las escalas de ANSES para las Pensiones No Contributivas y la PUAM

El reajuste por inflación impactará de forma directa sobre las cuatro líneas de cobertura asistencial, que ampara la ley, para acompañar a grupos especiales o vulnerables. Según las resoluciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social, el esquema de cobro para las Pensiones No Contributivas y la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) quedará conformado bajo los siguientes montos específicos:

PNC por Invalidez y Vejez : los beneficiarios de estas categorías —donde la línea de incapacidad laboral concentra el mayor volumen con un millón de titulares— percibirán un haber básico de $288.392,53. Al adicionarse el bono completo de $70.000, el monto bruto unificado alcanzará los $358.392,53.

: los beneficiarios de estas categorías —donde la línea de incapacidad laboral concentra el mayor volumen con un millón de titulares— percibirán un haber básico de $288.392,53. Al adicionarse el bono completo de $70.000, el monto bruto unificado alcanzará los $358.392,53. PNC Madres de 7 Hijos : al estar equiparada por ley al 100% de la jubilación mínima ordinaria, el básico se establecerá en $411.989,32, consolidando un total de $481.989,32 al sumar el refuerzo estatal. Las titulares conservan la compatibilidad con el cobro de la Tarjeta Alimentar .

: al estar equiparada por ley al 100% de la jubilación mínima ordinaria, el básico se establecerá en $411.989,32, consolidando un total de $481.989,32 al sumar el refuerzo estatal. Las titulares conservan la compatibilidad con el cobro de la . Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): la prestación destinada a mayores de 65 años sin aportes, que equivale al 80% del piso jubilatorio, registrará un básico de $329.591,46, elevando el cobro final a $399.591,46 con el plus integrado.

Para los residentes de Río Negro y Neuquén, es fundamental recordar que estas cifras base se incrementan sustancialmente por la liquidación del 40% por Zona Austral (Ley 19.485), lo que genera un fuerte diferencial regional a las escalas generales de Buenos Aires.

Julio 2026: el impacto real del bono congelado en las Pensiones No Contributivas de ANSES

Un elemento clave de análisis para el control de la economía hogareña es la incidencia real que posee el plus de contingencia en el bolsillo. La Administración Nacional de la Seguridad Social pagará de forma íntegra el bono extraordinario de $70.000 a todos los titulares de las Pensiones No Contributivas, la PUAM y la jubilación mínima, mientras que para quienes superan el piso contributivo básico se aplicará un sistema de pagos proporcionales con un techo estricto fijado en $481.989,33.

Sin embargo, debido a que este refuerzo económico permanece congelado en el mismo valor nominal desde marzo 2024, el reajuste efectivo de bolsillo termina siendo menor al IPC medido por INDEC. Al no indexarse la suma fija, la mejora real en mano para las pensiones por invalidez y vejez se reduce a un 1,72% efectivo, mientras que para las madres de siete hijos se ubica en el 1,83%, un fenómeno de erosión que los especialistas previsionales recomiendan tener en cuenta al momento de planificar los gastos mensuales.

Los beneficiarios, apoderados y tutores podrán verificar el estado de sus expedientes y el desglose de sus órdenes de pago ingresando de manera digital y gratuita a la plataforma Mi ANSES o utilizando la aplicación para teléfonos celulares.

Completando el acceso con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social, los usuarios podrán auditar de forma anticipada la carga correcta de sus asignaciones y retenciones obligatorias de obra social, antes del inicio del cronograma operativo de transferencias de julio 2026.