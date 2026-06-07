Una camioneta chocó contra una columna y dejó sin luz a parte del oeste de Neuquén. Foto: Calf

Un accidente de tránsito ocurrido durante la noche de este sábado provocó un corte de energía eléctrica que afectó a distintos sectores del noroeste de la ciudad de Neuquén.

El hecho se registró cerca de las 22, cuando una camioneta impactó contra una columna de media tensión y la derribó, generando una emergencia en la red eléctrica y dejando sin servicio a numerosos vecinos.

Desde la Cooperativa CALF informaron inicialmente que se había producido una falla en el suministro, aunque en un primer momento no se había podido determinar el origen del inconveniente. Minutos después, se confirmó que el corte estuvo relacionado con el siniestro vial.

La interrupción del servicio afectó principalmente a los vecinos de Gran Neuquén Norte y sectores aledaños a calle Casimiro Gómez, entre 1° de Enero y la Doble Rotonda de Ruta Nacional 22.

Personal técnico de la cooperativa trabajó en el lugar para evaluar los daños y avanzar con las tareas de reparación necesarias para restablecer el suministro eléctrico en la zona afectada.

Por el momento no trascendió información oficial sobre el estado de salud de los ocupantes del vehículo ni sobre las causas que provocaron el choque.