Este jueves 19 de noviembre 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ejecuta una nueva jornada de acreditaciones bancarias que alcanza a los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo, junto con los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) y la Asignación por Embarazo (AUE).

Todos los giros ANSES de la fecha incorporan el reajuste mensual del 1,93%, oficializado mediante la Resolución 304/2026, y la suma íntegra del bono extraordinario de $70.000, fijado por el Decreto 1296/2026, consolidando un piso líquido superior a los $500.833 en las cuentas.

Calendario ANSES 19 de noviembre 2026: todas las prestaciones y terminaciones de DNI

Las transferencias programadas por el organismo previsional, para esta cuarta jornada hábil de la semana, se organizan de acuerdo con el último dígito del documento nacional de identidad:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo ($514.158,46 brutos con bono): perciben sus haberes los titulares cuyos documentos finalizan en 8.

($514.158,46 brutos con bono): perciben sus haberes los titulares cuyos documentos finalizan en 8. Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo (SUAF) : se deposita la prestación mensual para los documentos terminados en 6.

: se deposita la prestación mensual para los documentos terminados en 6. Asignación por Embarazo (AUE): reciben el giro bancario las beneficiarias con documento finalizado en 6 (mientras que las asignaciones de Pago Único por nacimiento, matrimonio y adopción mantienen abierta su ventana general para todas las terminaciones hasta el 10 de diciembre 2026).

ANSES: cuánto cobra cada prestación este jueves 19 de noviembre 2026

Prestación liquidada por ANSES (19/11/2026) Terminación de DNI Haber / Monto bruto (1,93%) Bono / Complementos Importe neto de bolsillo Jubilación mínima garantizada 8 $444.158,46 $70.000,00 $500.833,70

(tras descuento PAMI) AUH y Asignación por Embarazo (General) 6 $159.611,00 Alimentar / Leche ($60.203) $127.688,80

(80% directo por hijo) AUH y Embarazo Zona 1 (Patagonia) 6 $207.494,30 Alimentar / Leche ($60.203) $165.995,44

(80% directo por hijo) Asignación Familiar por Hijo (SUAF) 6 Escala según ingreso familiar Sin bono adicional Hasta $79.805,50 (Rango 1)

Mi ANSES y recibo de haberes: cómo consultar con CUIL el depósito de noviembre 2026 y los refuerzos alimentarios

Antes de concurrir a los cajeros automáticos, los titulares cuentan con canales digitales gratuitos para corroborar el detalle exacto de su liquidación mensual: