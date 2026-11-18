ANSES: quiénes cobran este jueves 19 de noviembre 2026 con aumento y bono de $70.000
ANSES continúa este jueves 19 de noviembre 2026 con los depósitos para jubilados de la mínima, AUH, SUAF y Embarazo. Conocé qué terminaciones de DNI cobran hoy y los montos netos acreditados en cuenta.
Este jueves 19 de noviembre 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ejecuta una nueva jornada de acreditaciones bancarias que alcanza a los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo, junto con los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) y la Asignación por Embarazo (AUE).
Todos los giros ANSES de la fecha incorporan el reajuste mensual del 1,93%, oficializado mediante la Resolución 304/2026, y la suma íntegra del bono extraordinario de $70.000, fijado por el Decreto 1296/2026, consolidando un piso líquido superior a los $500.833 en las cuentas.
Calendario ANSES 19 de noviembre 2026: todas las prestaciones y terminaciones de DNI
Las transferencias programadas por el organismo previsional, para esta cuarta jornada hábil de la semana, se organizan de acuerdo con el último dígito del documento nacional de identidad:
- Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo ($514.158,46 brutos con bono): perciben sus haberes los titulares cuyos documentos finalizan en 8.
- Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo (SUAF): se deposita la prestación mensual para los documentos terminados en 6.
- Asignación por Embarazo (AUE): reciben el giro bancario las beneficiarias con documento finalizado en 6 (mientras que las asignaciones de Pago Único por nacimiento, matrimonio y adopción mantienen abierta su ventana general para todas las terminaciones hasta el 10 de diciembre 2026).
ANSES: cuánto cobra cada prestación este jueves 19 de noviembre 2026
|Prestación liquidada por ANSES (19/11/2026)
|Terminación de DNI
|Haber / Monto bruto (1,93%)
|Bono / Complementos
|Importe neto de bolsillo
|Jubilación mínima garantizada
|8
|$444.158,46
|$70.000,00
|$500.833,70
(tras descuento PAMI)
|AUH y Asignación por Embarazo (General)
|6
|$159.611,00
|Alimentar / Leche ($60.203)
|$127.688,80
(80% directo por hijo)
|AUH y Embarazo Zona 1 (Patagonia)
|6
|$207.494,30
|Alimentar / Leche ($60.203)
|$165.995,44
(80% directo por hijo)
|Asignación Familiar por Hijo (SUAF)
|6
|Escala según ingreso familiar
|Sin bono adicional
|Hasta $79.805,50 (Rango 1)
Mi ANSES y recibo de haberes: cómo consultar con CUIL el depósito de noviembre 2026 y los refuerzos alimentarios
Antes de concurrir a los cajeros automáticos, los titulares cuentan con canales digitales gratuitos para corroborar el detalle exacto de su liquidación mensual:
- Descarga del recibo digital en Mi ANSES: ingresando con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social al portal oficial o a la aplicación móvil, los jubilados pueden verificar el comprobante de noviembre y constatar que el descuento obligatorio del 3% para PAMI ($13.324,75) se haya aplicado exclusivamente sobre el haber ordinario sin afectar el bono extraordinario de $70.000.
- Control de Tarjeta Alimentar y Complemento Leche: en la misma liquidación de AUH y Embarazo figura acreditado de manera automática el subsidio alimentario del Ministerio de Capital Humano ($72.250 por un hijo, $113.299 por dos y $149.425 por tres o más) y el Complemento Leche del Plan de los Mil Días ($60.203 para niños de hasta 3 años).
- Pago íntegro del 100% en menores de 5 años: aquellos titulares de AUH con niños de hasta 5 años cuyos controles sanitarios fueron validados mediante cruce de datos entre el Ministerio de Salud y ANSES bajo la Resolución 290/2026 perciben la totalidad del beneficio sin la retención habitual del 20%.
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