Empleadas domésticas octubre 2026: cuánto se pagará por hora con el aumento del 1,7%

El esquema de recomposición salarial para empleadas domésticas, pautado para el último tramo del año, fija una nueva referencia para la economía hogareña.

En el marco del cronograma acordado por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) y formalizado por la Secretaría de Trabajo, los salarios para empleadas domésticas en octubre 2026 registran la aplicación de un incremento del 1,7% sobre las bases oficiales, sumado a la absorción acumulada del bono extraordinario al salario básico.

En las provincias de Río Negro y Neuquén, estos importes marcan el piso tarifario legal sobre el cual los empleadores deben calcular inexcusablemente los adicionales por zona y antigüedad.

Escala por categoría: salarios para empleadas domésticas en octubre 2026 por hora

La normativa oficial delimita el valor hora según las tareas desempeñadas y la modalidad de contratación, con o sin retiro del domicilio.

Para el décimo mes del año, los pisos mínimos de los salarios para empleadas domésticas en octubre 2026 quedan establecidos de la siguiente manera:

Personal para tareas generales (Limpieza, planchado y mantenimiento) : el valor de la hora se ubica en $4.064,08 con retiro y asciende a $4.337,53 sin retiro.

: el valor de la hora se ubica en $4.064,08 con retiro y asciende a $4.337,53 sin retiro. Asistencia y cuidado de personas (Niñeras y cuidadores de adultos) : la hora con retiro se establece en $4.341,98, mientras que la modalidad sin retiro alcanza los $4.813,44.

: la hora con retiro se establece en $4.341,98, mientras que la modalidad sin retiro alcanza los $4.813,44. Caseros : la hora de referencia de la categoría se fija en $4.337,53.

: la hora de referencia de la categoría se fija en $4.337,53. Personal para tareas específicas (Cocina y labores especializadas) : percibirá un piso de $4.422,54 por hora con retiro y $4.809,80 sin retiro.

: percibirá un piso de $4.422,54 por hora con retiro y $4.809,80 sin retiro. Supervisores: la categoría superior del escalafón pasa a cobrar $4.645,33 por hora con retiro y $5.049,58 sin retiro.

Estos importes operan como un piso infranqueable de contratación para el personal doméstico por horas, permitiendo que las partes pacten remuneraciones superiores por común acuerdo.

Plazos de pago y adicionales obligatorios de los salarios para empleadas domésticas en octubre 2026

En materia de modalidades de cancelación, el régimen de la Ley 26.844 estipula que quienes se desempeñan por hora deben percibir sus haberes al finalizar cada jornada de labor o al término de cada semana, según lo estipulado contractualmente, siempre que no superen las 24 horas semanales ante un mismo empleador (umbral a partir del cual rige la liquidación mensualizada proporcional).

En el ámbito geográfico de Río Negro y Neuquén, así como en el resto de las provincias patagónicas y el partido de Patagones, los empleadores tienen la obligación legal de adicionar un 31% en concepto de zona desfavorable sobre los valores hora y mensuales básicos.

A este suplemento se añade el adicional por antigüedad del 1%, por cada año de servicio acumulado desde el 1° de septiembre 2020. Ambos rubros deben discriminarse expresamente en el comprobante electrónico, generado a través del sistema de ARCA.