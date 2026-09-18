Bono para jubilados ANSES: por qué no figura en el Presupuesto 2027 y cómo podría continuar

En el marco del diseño del plan económico para el próximo ejercicio fiscal, el proyecto de Ley de Presupuesto 2027, remitido por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación, introdujo un elemento central para el análisis del sistema previsional: las planillas de gasto primario no contemplan una partida asignada de forma explícita para la liquidación del bono extraordinario que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) abona mensualmente a los sectores pasivos de menores ingresos.

Sin embargo, analistas técnicos y fuentes legislativas coinciden en que esta disposición formal no determina la eliminación automática del plus de $70.000, dado que durante las últimas administraciones el refuerzo económico se gestionó mes a mes mediante decretos presidenciales de necesidad y urgencia por fuera de la pauta presupuestaria de origen, manteniendo la potestad del Gobierno de revalidar su entrega de acuerdo a la disponibilidad de caja.

Por qué el bono de ANSES para jubilados no figura en el Presupuesto 2027 y cómo podría sostenerse

La ausencia de un renglón presupuestario fijo para el bono ANSES responde a la metodología administrativa, adoptada por el Poder Ejecutivo, para el manejo de partidas no remunerativas:

Mecanismo de decretos mensuales : a lo largo de los últimos dos años y medio, la continuidad de la ayuda económica no estuvo atada a una ley del Congreso sino a prórrogas mensuales rubricadas por el presidente, tales como el reciente Decreto 824/2026 emitido para el período de septiembre.

: a lo largo de los últimos dos años y medio, la continuidad de la ayuda económica no estuvo atada a una ley del Congreso sino a prórrogas mensuales rubricadas por el presidente, tales como el reciente Decreto 824/2026 emitido para el período de septiembre. Margen de discrecionalidad fiscal : al no incorporarlo dentro del esquema rígido de gastos obligatorios para 2027, el Gobierno conserva la facultad de definir si otorga el subsidio de manera extraordinaria, bajo qué montos y con qué periodicidad, según la recaudación y la meta de superávit.

: al no incorporarlo dentro del esquema rígido de gastos obligatorios para 2027, el Gobierno conserva la facultad de definir si otorga el subsidio de manera extraordinaria, bajo qué montos y con qué periodicidad, según la recaudación y la meta de superávit. Congelamiento nominal: tras ascender de $55.000 a $70.000 en marzo 2024, el refuerzo previsional no fue indexado por la fórmula de movilidad mensual que ajusta los haberes básicos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), lo que generó que los ingresos de bolsillo de los beneficiarios de la mínima evolucionen por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El peso del gasto en seguridad social en el Presupuesto 2027 y el fin de la moratoria previsional

Pese a la falta de asignación directa del refuerzo no contributivo, las erogaciones destinadas a la protección social continuarán concentrando el núcleo del presupuesto de la Administración Nacional:

Participación en el gasto público : las partidas para el rubro de Seguridad Social demandarán alrededor de $119,1 billones, cifra que representa el 58,9% del total de las erogaciones proyectadas por el Estado para el ejercicio 2027.

: las partidas para el rubro de Seguridad Social demandarán alrededor de $119,1 billones, cifra que representa el 58,9% del total de las erogaciones proyectadas por el Estado para el ejercicio 2027. Baja en el padrón de jubilaciones ordinarias: el texto oficial prevé una reducción de aproximadamente 105.000 beneficiarios contributivos, respecto del año 2026. Esta contracción responde, de manera directa, al cese de la moratoria previsional y al endurecimiento de los requisitos formales de 30 años de aportes efectivos para acceder a una jubilación tradicional.

Crecimiento de la PUAM ANSES: el nuevo eje de contención para adultos mayores

Frente a la restricción para acceder a las altas del régimen general, el proyecto del Presupuesto 2027 proyecta un incremento significativo en la nómina de titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM):

Perfil asistencial : la PUAM , administrada por ANSES , está diseñada para personas de 65 años o más que carecen de los aportes necesarios para jubilarse, garantizando el 80% del haber mínimo previsional junto con la cobertura médica integral a cargo de PAMI .

: la , administrada por , está diseñada para personas de 65 años o más que carecen de los aportes necesarios para jubilarse, garantizando el 80% del haber mínimo previsional junto con la cobertura médica integral a cargo de . Composición de ingresos: a valores de septiembre 2026, la prestación básica se ubica en $342.906,56 (alcanzando los $412.906,56 al incluir el bono de $70.000). En consecuencia, el debate legislativo en torno a si el plus se mantendrá en 2027 incidirá de manera determinante sobre este segmento en expansión demográfica.

Para consultar el estado de aportes, verificar liquidaciones vigentes o seguir el curso de trámites previsionales, los beneficiarios pueden ingresar con su número de CUIL y Clave de la Seguridad Social a la app o portal web de Mi ANSES.