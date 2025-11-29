Anses activará un pago de más de 500 mil pesos en diciembre 2025: qué grupos lo cobrarán

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) dio a conocer cuál es el calendario de pago para el mes de diciembre y, un grupo cobrará más de medio millón de pesos. ¿Cuál es y por qué?

Uno de los grupos más vulnerables de la Anses, en diciembre 2025, tendrá un fuerte incremento en sus ingresos para cerrar el año. El monto total a cobrar supera ampliamente los $500 mil y, por poco, no alcanza el piso de los $600.000.

Qué grupo Anses recibirá más de 500 mil pesos en diciembre 2025

Se trata de millones de argentinos que cobran la jubilación mínima. El monto total y real a cobrar por ellos asciende a los $581.319,38.

En diciembre, al igual que a mitad de año, se paga aguinaldo, lo cual suma para redondear el monto que se completa con el bono mensual que otorga el Gobierno de Milei cada mes hace más de un año. Además, del aumento del 2,34% anunciado. Entonces, la composición del mismo se da de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $340.879,59.

Bono mensual: $70.000.

Aguinaldo: $170.439,79.

Total: $581.319,38.

Calendario Anses de diciembre de 2025

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1: 10 de diciembre

DNI terminados en 2: 11 de diciembre

DNI terminados en 3: 11 de diciembre

DNI terminados en 4: 12 de diciembre

DNI terminados en 5: 12 de diciembre

DNI terminados en 6: 15 de diciembre

DNI terminados en 7: 15 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 16 de diciembre

De esta manera es que la jubilación mínima en Argentina llega a superar el medio millón de pesos en diciembre de 2025 y, colabora con la economía de bolsillo de millones de personas porque, la lista del supermercado, sumado a los gastos fijos diarios y mensuales, se engrosa debido a las compras de productos navideños.

