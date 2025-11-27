Anses confirmó aumentos para diciembre 2025: los nuevos montos para jubilados, pensionados y familias

El Gobierno de Javier Milei, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), informó un aumento del 2,34% para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. La suba en los haberes comenzará a regir a partir de diciembre y se confirmó con la publicación del Boletín Oficial.

Por medio de la publicación de las Resoluciones N° 359/2025 y 361/2025, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), aprobó las actualizaciones que se realizarán en diciembre 2025.

El incremento se aplica a los haberes básicos según la movilidad previsional mensual atada al Índice de Precios al Consumidor (IPC). De acuerdo a esta actualización, el haber mínimo para los jubilados pasará a ser de $340,879,59 y el máximo se fijará en $2.293.796,92.

Por su parte la base imponible mínima para el cálculo de aportes se ubicará en $114.808,17 y la máxima en $3.731.212,01.

La resolución publicada este jueves también detalló que el monto de la Prestación Básica Universal (PBU) se fijará en $155.936,86; y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) en $272.703,67.

Además a este incremento se le suma el pago del aguinaldo y el bono extra de $70.000, por ello los haberes quedarán de la siguiente manera:

Jubilación mínima : $340.879,59 + bono de $70.000 + aguinaldo = $581.319,38

: $340.879,59 + bono de $70.000 + aguinaldo = Jubilación máxima : $2.293.796,92 + aguinaldo = $3.440.695,38

: $2.293.796,92 + aguinaldo = Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $272.703,67 + bono de $70.000 + aguinaldo = $479.055,5

Aumento para asignaciones familiares

Por otra parte la ANSES también ajustó los montos y los límites de ingresos de la asignaciones familiares que otorga el Estado. El incremento será el mismo que se aplicó sobre los beneficiarios del sistema previsional; y se actualizaron en igual proporción los límites y rangos de ingresos del grupo familiar que determinan el acceso y el monto a percibir.

El Gobierno aclaró que cualquier integrante del grupo familiar que supere los $2.511.024 excluirá automáticamente a la familia del cobro de asignaciones, aún si la suma total no sobrepase el máximo estipulado en los nuevos anexos.

Asignación por Hijo y Prenatal IGF hasta $948.361: Valor General: $61.252

Zona 1: $61.252

Zona 2: $132.075

Zona 3: $122.329

Zona 4: $132.075 IGF de $948.361,01 a $1.390.864: Valor General: $41.316

Zona 1: $54.568

Zona 2: $81.734

Zona 3: $108.691

Zona 4: $108.691 Asignación por Hijo y Prenatal IGF hasta $948.361: Zona 1: $61.252

Zona 2: $132.075

Zona 3: $122.329

Zona 4: $132.075 IGF de $948.361,01 a $1.390.864: Valor General: $41.316

Zona 1: $54.568

Zona 2: $81.734

Zona 3: $108.691

Zona 4: $108.691 IGF de $1.390.864,01 a $1.605.800: Valor General: $24.990

Zona 1: $49.184

Zona 2: $73.805

Zona 3: $98.219

Zona 4: $98.219 IGF de $1.605.800,01 a $5.022.048: Valor General: $12.892

Zona 1: $25.209

Zona 2: $37.728

Zona 3: $49.920

Zona 4: $49.920 Asignación por Nacimiento (sin tope de IGF) Valor General y todas las zonas: $71.396 Asignación por Adopción (sin tope de IGF) Valor General y todas las zonas: $426.877 Asignación por Matrimonio (sin tope de IGF) Valor General y todas las zonas: $106.904 Asignación por Ayuda Escolar Anual (sin tope de IGF) Valor General: $42.039

Zona 1: $56.075

Zona 2: $70.135

Zona 3: $83.797

Zona 4: $83.797 Asignación por Hijo con Discapacidad IGF hasta $948.361: Valor General: $199.434

Zona 1: $199.434

Zona 2: $298.860

Zona 3: $398.364

Zona 4: $398.364 IGF de $948.361,01 a $1.390.864: alor General: $141.086

Zona 1: $192.376

Zona 2: $288.286

Zona 3: $384.256

Zona 4: $384.256 Desde IGF $1.390.864,01: General: $89.043

Zona 1: $185.221

Zona 2: $277.602

Zona 3: $370.027

Zona 4: $370.027 Asignación por Ayuda Escolar Anual para Hijo con Discapacidad (sin tope de IGF) Valor General: $42.039

Zona 1: $56.075

Zona 2: $70.135

Zona 3: $83.797

Zona 4: $83.797 Definición de Zonas Valor General: Resto del país no comprendido en zonas especiales.

Zona 1: Todas las localidades de La Pampa, Río Negro, Neuquén y departamentos designados de Formosa, Mendoza y Salta.

Zona 2: Provincia del Chubut.

Zona 3: Departamentos específicos de Catamarca, Jujuy y Salta vinculados a actividad minera.

Zona 4: Provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Con información de Infobae