Anses confirmó aumentos para diciembre 2025: los nuevos montos para jubilados, pensionados y familias
El Gobierno confirmó la suba con la publicación del Boletín Oficial. Será del 2,34% para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares.
El Gobierno de Javier Milei, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), informó un aumento del 2,34% para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. La suba en los haberes comenzará a regir a partir de diciembre y se confirmó con la publicación del Boletín Oficial.
Por medio de la publicación de las Resoluciones N° 359/2025 y 361/2025, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), aprobó las actualizaciones que se realizarán en diciembre 2025.
El incremento se aplica a los haberes básicos según la movilidad previsional mensual atada al Índice de Precios al Consumidor (IPC). De acuerdo a esta actualización, el haber mínimo para los jubilados pasará a ser de $340,879,59 y el máximo se fijará en $2.293.796,92.
Por su parte la base imponible mínima para el cálculo de aportes se ubicará en $114.808,17 y la máxima en $3.731.212,01.
La resolución publicada este jueves también detalló que el monto de la Prestación Básica Universal (PBU) se fijará en $155.936,86; y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) en $272.703,67.
Además a este incremento se le suma el pago del aguinaldo y el bono extra de $70.000, por ello los haberes quedarán de la siguiente manera:
- Jubilación mínima: $340.879,59 + bono de $70.000 + aguinaldo = $581.319,38
- Jubilación máxima: $2.293.796,92 + aguinaldo = $3.440.695,38
- Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $272.703,67 + bono de $70.000 + aguinaldo = $479.055,5
Aumento para asignaciones familiares
Por otra parte la ANSES también ajustó los montos y los límites de ingresos de la asignaciones familiares que otorga el Estado. El incremento será el mismo que se aplicó sobre los beneficiarios del sistema previsional; y se actualizaron en igual proporción los límites y rangos de ingresos del grupo familiar que determinan el acceso y el monto a percibir.
El Gobierno aclaró que cualquier integrante del grupo familiar que supere los $2.511.024 excluirá automáticamente a la familia del cobro de asignaciones, aún si la suma total no sobrepase el máximo estipulado en los nuevos anexos.
|Asignación por Hijo y Prenatal
|IGF hasta $948.361:
|Valor General: $61.252
Zona 1: $61.252
Zona 2: $132.075
Zona 3: $122.329
Zona 4: $132.075
|IGF de $948.361,01 a $1.390.864:
|Valor General: $41.316
Zona 1: $54.568
Zona 2: $81.734
Zona 3: $108.691
Zona 4: $108.691
|IGF de $1.390.864,01 a $1.605.800:
|Valor General: $24.990
Zona 1: $49.184
Zona 2: $73.805
Zona 3: $98.219
Zona 4: $98.219
|IGF de $1.605.800,01 a $5.022.048:
|Valor General: $12.892
Zona 1: $25.209
Zona 2: $37.728
Zona 3: $49.920
Zona 4: $49.920
|Asignación por Nacimiento (sin tope de IGF)
|Valor General y todas las zonas: $71.396
|Asignación por Adopción (sin tope de IGF)
|Valor General y todas las zonas: $426.877
|Asignación por Matrimonio (sin tope de IGF)
|Valor General y todas las zonas: $106.904
|Asignación por Ayuda Escolar Anual (sin tope de IGF)
|Valor General: $42.039
Zona 1: $56.075
Zona 2: $70.135
Zona 3: $83.797
Zona 4: $83.797
|Asignación por Hijo con Discapacidad
|IGF hasta $948.361:
|Valor General: $199.434
Zona 1: $199.434
Zona 2: $298.860
Zona 3: $398.364
Zona 4: $398.364
|IGF de $948.361,01 a $1.390.864:
|alor General: $141.086
Zona 1: $192.376
Zona 2: $288.286
Zona 3: $384.256
Zona 4: $384.256
|Desde IGF $1.390.864,01:
|General: $89.043
Zona 1: $185.221
Zona 2: $277.602
Zona 3: $370.027
Zona 4: $370.027
|Asignación por Ayuda Escolar Anual para Hijo con Discapacidad (sin tope de IGF)
|Valor General: $42.039
Zona 1: $56.075
Zona 2: $70.135
Zona 3: $83.797
Zona 4: $83.797
|Definición de Zonas
|Valor General: Resto del país no comprendido en zonas especiales.
Zona 1: Todas las localidades de La Pampa, Río Negro, Neuquén y departamentos designados de Formosa, Mendoza y Salta.
Zona 2: Provincia del Chubut.
Zona 3: Departamentos específicos de Catamarca, Jujuy y Salta vinculados a actividad minera.
Zona 4: Provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Con información de Infobae
