ANSES: calendario de pagos del martes 9 de diciembre
Comienzan los cobros de jubilaciones y pensiones mínimas con medio aguinaldo y bono de $70.000. También se abonan Pensiones No Contributivas y asignaciones familiares.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informó que el martes 9 de diciembre inician los pagos correspondientes a Pensiones No Contributivas (PNC), jubilaciones y pensiones mínimas, junto con los cronogramas de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Familiar por Hijo y Asignaciones Familiares de PNC.
Todas las prestaciones incluirán el aumento por movilidad del 2,34 por ciento correspondiente a este mes.
Jubilaciones y pensiones mínimas con medio aguinaldo
Los titulares de jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo y cuyos documentos finalicen en 0 cobrarán ese día su haber mensual más el medio aguinaldo y el bono de 70 mil pesos.
Esta fecha marca el inicio del calendario de pagos para los haberes previsionales más bajos del sistema.
Pensiones No Contributivas: documentos terminados en 0 y 1
En el caso de las Pensiones No Contributivas, los titulares con documentos terminados en 0 y 1 percibirán su haber correspondiente junto con el medio aguinaldo y el bono de 70 mil pesos.
Este beneficio alcanza a quienes perciben pensiones por invalidez, vejez y madres de siete hijos o más.
Asignaciones familiares: cronograma de diciembre
La Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo comenzarán a abonarse a los titulares con documentos concluidos en 0.
Por su parte, las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas se pagarán a todas las terminaciones de documento hasta el 12 de enero.
Cómo consultar la fecha y el medio de cobro en ANSES
ANSES puso a disposición múltiples canales para que los beneficiarios puedan verificar su fecha y lugar de cobro:
Desde el sitio web de ANSES, los usuarios pueden acceder a la opción Calendario de pagos sin necesidad de identificarse.
A través de mi ANSES web, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social, se debe ir a la sección Cobros y seleccionar la opción Consultar fecha y medio de cobro.__IP__
Desde la app mi ANSES, con las mismas credenciales, hay que dirigirse a Mis datos y elegir Mis fechas de cobro.
También está disponible la modalidad Atención Virtual, donde se debe seleccionar Iniciar atención, luego Consultas rápidas y finalmente Cuándo y dónde cobro.
