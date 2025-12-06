ANSES: calendario de pagos del martes 9 de diciembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informó que el martes 9 de diciembre inician los pagos correspondientes a Pensiones No Contributivas (PNC), jubilaciones y pensiones mínimas, junto con los cronogramas de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Familiar por Hijo y Asignaciones Familiares de PNC.

Todas las prestaciones incluirán el aumento por movilidad del 2,34 por ciento correspondiente a este mes.

Jubilaciones y pensiones mínimas con medio aguinaldo

Los titulares de jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo y cuyos documentos finalicen en 0 cobrarán ese día su haber mensual más el medio aguinaldo y el bono de 70 mil pesos.

Esta fecha marca el inicio del calendario de pagos para los haberes previsionales más bajos del sistema.

Pensiones No Contributivas: documentos terminados en 0 y 1

En el caso de las Pensiones No Contributivas, los titulares con documentos terminados en 0 y 1 percibirán su haber correspondiente junto con el medio aguinaldo y el bono de 70 mil pesos.

Este beneficio alcanza a quienes perciben pensiones por invalidez, vejez y madres de siete hijos o más.

Asignaciones familiares: cronograma de diciembre

La Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo comenzarán a abonarse a los titulares con documentos concluidos en 0.

Por su parte, las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas se pagarán a todas las terminaciones de documento hasta el 12 de enero.

Cómo consultar la fecha y el medio de cobro en ANSES

ANSES puso a disposición múltiples canales para que los beneficiarios puedan verificar su fecha y lugar de cobro:

Desde el sitio web de ANSES, los usuarios pueden acceder a la opción Calendario de pagos sin necesidad de identificarse.

A través de mi ANSES web, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social, se debe ir a la sección Cobros y seleccionar la opción Consultar fecha y medio de cobro.

Desde la app mi ANSES, con las mismas credenciales, hay que dirigirse a Mis datos y elegir Mis fechas de cobro.

También está disponible la modalidad Atención Virtual, donde se debe seleccionar Iniciar atención, luego Consultas rápidas y finalmente Cuándo y dónde cobro.

