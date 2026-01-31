Créditos ANSES para trabajadores: simplificá el pago de deudas online

Para los trabajadores en relación de dependencia que accedieron a las líneas de financiamiento de ANSES, mantener la situación crediticia al día es un requisito indispensable para operar en el sistema financiero formal.

ANSES recordó que el historial de pagos se informa directamente al Banco Central (BCRA) y es consultado por bancos y entidades de riesgo al momento de calificar para nuevas operaciones. Con el objetivo de simplificar este proceso, se encuentra operativa la función de Pago Voluntario, una modalidad 100% digital que permite gestionar la deuda sin necesidad de trámites presenciales.

Créditos ANSES: Cómo funciona el sistema de Pago Voluntario digital

La opción está disponible exclusivamente a través de la plataforma mi ANSES (web o app) y suele habilitarse durante una ventana de aproximadamente 10 días a mediados de cada mes. Es importante destacar que el sistema solo acepta pagos realizados con dinero en cuenta desde billeteras virtuales, utilizando un código QR que tiene validez únicamente por el día en que se genera.

Existen dos modalidades principales para los titulares:

Pago parcial : permite seleccionar y cancelar cuotas en orden cronológico, comenzando por la más antigua (incluyendo vencidas y la del mes en curso).

: permite seleccionar y cancelar cuotas en orden cronológico, comenzando por la más antigua (incluyendo vencidas y la del mes en curso). Pago total: habilita la cancelación de la totalidad del capital pendiente y los gastos administrativos correspondientes, eliminando el saldo a vencer de forma inmediata.

Requisitos y pasos para cancelar tu Crédito ANSES

Para operar con éxito en la plataforma, el usuario debe contar con dos dispositivos (uno para generar el QR y otro para escanearlo) y fondos suficientes en su billetera digital.

El proceso se completa en tres pasos simples:

Ingreso y selección: acceder a la sección «Créditos ANSES» > «Pago voluntario trabajadores» dentro de mi ANSES. Configuración del pago: elegir entre cancelación total o parcial y seleccionar las cuotas deseadas. Ejecución: iniciar el pago, escanear el código generado y confirmar la transacción desde la aplicación de pago elegida.

Si bien la opción de pago voluntario es una herramienta útil, recordá siempre verificar tus movimientos bancarios entre el 1 y el 10 de cada mes para confirmar que el débito automático se haya realizado correctamente.

Créditos ANSES: el impacto en la situación crediticia ante el BCRA

Evitar la acumulación de intereses moratorios es clave, ya que ante la falta de fondos en la cuenta sueldo para el débito automático del día 1 al 10, la cuota pasa a estado de «Mora».

Si bien el sistema de créditos para nuevos solicitantes fue eliminado por el decreto 421/2025 y su restitución depende de un debate legislativo previsto para marzo 2026, quienes poseen deudas vigentes deben continuar con el cronograma de pagos para no ver afectada su calificación financiera.