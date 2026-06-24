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Mejora de sistema en ANSES: ampliarán el programa para trámites previsionales en lugares de trabajo

El plan estará destinado a facilitar la gestión de trámites previsionales y asignaciones familiares en los espacios laborales. Tuvo su debut en 2018 y a mediados de este año obtendrá mejoras considerables, anunciados por el Boletín Oficial.

Redacción

Por Redacción

Foto: gentileza

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El Gobierno nacional amplió el alcance del programa de la Anses, que permite realizar trámites previsionales y de seguridad social directamente en los lugares de trabajo. El anuncio oficial se realizó en el Boletín Oficial.

La medida surgió con el objetivo de acercar la atención a los empleados y evitar que deban trasladarse a una oficina del organismo. La iniciativa funciona como un sistema de atención descentralizada, tanto presencial como remota.

La medida busca fortalecer la vinculación entre el organismo previsional y los trabajadores, facilitando el acceso a distintos servicios y consultas relacionadas con aportes, jubilaciones, asignaciones familiares y otros beneficios de la seguridad social.

A partir de esta ampliación, más empresas, sindicatos, organismos públicos y entidades podrán solicitar operativos especiales para que personal de Anses atienda directamente a los trabajadores en sus ámbitos laborales. La modalidad apunta a agilizar gestiones y reducir tiempos de espera.

Desde el organismo destacaron que el programa permite resolver numerosos trámites sin necesidad de concurrir a una dependencia, contribuyendo a una mayor cobertura territorial y a una atención más accesible para quienes tienen dificultades para acercarse a una oficina durante el horario laboral.

Mejora de sistema en Anses: los principales ejes de la iniciativa

Dentro de los detalles publicados en el Boletín Oficial, la resolución brindó algunos de los cambios significativos que tendrá la mejora del sistema.

  • Posibilidad de consultar y verificar la historia laboral registrada en el sistema previsional.
  • Asesoramiento sobre requisitos y condiciones para iniciar trámites jubilatorios.
  • Información vinculada a pensiones y prestaciones de la seguridad social.
  • Gestión de la Clave de la Seguridad Social y actualización de datos personales.
  • Orientación sobre asignaciones familiares y beneficios para trabajadores registrados.
  • Asistencia para realizar trámites y consultas a través de plataformas digitales de la ANSES.
  • Atención personalizada mediante operativos presenciales en empresas e instituciones adheridas.
  • Acceso remoto a diversos servicios previsionales sin necesidad de concurrir a una oficina del organismo.

    Resolución 178/2026

    Con información de Infobae


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    El Gobierno nacional amplió el alcance del programa de la Anses, que permite realizar trámites previsionales y de seguridad social directamente en los lugares de trabajo. El anuncio oficial se realizó en el Boletín Oficial.

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