Mejora de sistema en ANSES: ampliarán el programa para trámites previsionales en lugares de trabajo
El plan estará destinado a facilitar la gestión de trámites previsionales y asignaciones familiares en los espacios laborales. Tuvo su debut en 2018 y a mediados de este año obtendrá mejoras considerables, anunciados por el Boletín Oficial.
El Gobierno nacional amplió el alcance del programa de la Anses, que permite realizar trámites previsionales y de seguridad social directamente en los lugares de trabajo. El anuncio oficial se realizó en el Boletín Oficial.
La medida surgió con el objetivo de acercar la atención a los empleados y evitar que deban trasladarse a una oficina del organismo. La iniciativa funciona como un sistema de atención descentralizada, tanto presencial como remota.
La medida busca fortalecer la vinculación entre el organismo previsional y los trabajadores, facilitando el acceso a distintos servicios y consultas relacionadas con aportes, jubilaciones, asignaciones familiares y otros beneficios de la seguridad social.
A partir de esta ampliación, más empresas, sindicatos, organismos públicos y entidades podrán solicitar operativos especiales para que personal de Anses atienda directamente a los trabajadores en sus ámbitos laborales. La modalidad apunta a agilizar gestiones y reducir tiempos de espera.
Desde el organismo destacaron que el programa permite resolver numerosos trámites sin necesidad de concurrir a una dependencia, contribuyendo a una mayor cobertura territorial y a una atención más accesible para quienes tienen dificultades para acercarse a una oficina durante el horario laboral.
Mejora de sistema en Anses: los principales ejes de la iniciativa
Dentro de los detalles publicados en el Boletín Oficial, la resolución brindó algunos de los cambios significativos que tendrá la mejora del sistema.
- Posibilidad de consultar y verificar la historia laboral registrada en el sistema previsional.
- Asesoramiento sobre requisitos y condiciones para iniciar trámites jubilatorios.
- Información vinculada a pensiones y prestaciones de la seguridad social.
- Gestión de la Clave de la Seguridad Social y actualización de datos personales.
- Orientación sobre asignaciones familiares y beneficios para trabajadores registrados.
- Asistencia para realizar trámites y consultas a través de plataformas digitales de la ANSES.
- Atención personalizada mediante operativos presenciales en empresas e instituciones adheridas.
- Acceso remoto a diversos servicios previsionales sin necesidad de concurrir a una oficina del organismo.
Resolución 178/2026
Con información de Infobae
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