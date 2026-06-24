Mejora de sistema en ANSES: ampliarán el programa para trámites previsionales en lugares de trabajo

El Gobierno nacional amplió el alcance del programa de la Anses, que permite realizar trámites previsionales y de seguridad social directamente en los lugares de trabajo. El anuncio oficial se realizó en el Boletín Oficial.

La medida surgió con el objetivo de acercar la atención a los empleados y evitar que deban trasladarse a una oficina del organismo. La iniciativa funciona como un sistema de atención descentralizada, tanto presencial como remota.

La medida busca fortalecer la vinculación entre el organismo previsional y los trabajadores, facilitando el acceso a distintos servicios y consultas relacionadas con aportes, jubilaciones, asignaciones familiares y otros beneficios de la seguridad social.

A partir de esta ampliación, más empresas, sindicatos, organismos públicos y entidades podrán solicitar operativos especiales para que personal de Anses atienda directamente a los trabajadores en sus ámbitos laborales. La modalidad apunta a agilizar gestiones y reducir tiempos de espera.

Desde el organismo destacaron que el programa permite resolver numerosos trámites sin necesidad de concurrir a una dependencia, contribuyendo a una mayor cobertura territorial y a una atención más accesible para quienes tienen dificultades para acercarse a una oficina durante el horario laboral.

Mejora de sistema en Anses: los principales ejes de la iniciativa

Dentro de los detalles publicados en el Boletín Oficial, la resolución brindó algunos de los cambios significativos que tendrá la mejora del sistema.

Posibilidad de consultar y verificar la historia laboral registrada en el sistema previsional.

Asesoramiento sobre requisitos y condiciones para iniciar trámites jubilatorios.

Información vinculada a pensiones y prestaciones de la seguridad social.

Gestión de la Clave de la Seguridad Social y actualización de datos personales.

Orientación sobre asignaciones familiares y beneficios para trabajadores registrados.

Asistencia para realizar trámites y consultas a través de plataformas digitales de la ANSES.

Atención personalizada mediante operativos presenciales en empresas e instituciones adheridas.

Acceso remoto a diversos servicios previsionales sin necesidad de concurrir a una oficina del organismo.

Resolución 178/2026

Con información de Infobae