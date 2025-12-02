Antes de Navidad, Anses oficializó una medida que impactará en millones de argentinos: de qué se trata

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) emitió una nueva comunicación para dar a conocer una noticia que beneficiará a millones de argentinos en el mes de la Navidad. ¿De qué se trata?

El organismo dará un aumento a jubilaciones, pensiones y asignaciones junto al cobro de diciembre 2025. El mismo se establece por la fórmula de movilidad, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre publicado por el Instituto Nacional De Estadísticas y Censo (Indec). El mismo será del 2,34% y se suma al bono mensual de $70.000 en el caso de jubilaciones mínimas.

Qué dice el comunicado de Anses sobre el aumento a jubilados en diciembre 2025

“ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa que las jubilaciones, pensiones y asignaciones tendrán un incremento en diciembre del 2,34 por ciento, por la fórmula de movilidad, que toma como referencia el IPC de octubre publicado por el INDEC.

Además, los titulares de jubilaciones y pensiones con haberes mínimos cobrarán un bono de 70 mil pesos más el medio aguinaldo, por lo que la suma total que percibirán será de 581.319,39 pesos (340.879,59 pesos de haber mínimo con aumento + 70 mil pesos de bono + 170.439,80 pesos de medio aguinaldo). En tanto, quienes superen el mínimo tendrán un bono proporcional hasta alcanzar los 581.319,39 pesos.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será de 479.055,51 pesos (272.703,67 pesos de haber con aumento + 70 mil pesos de bono + 136.351,84 pesos de medio aguinaldo) y las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez, de 427.923,57 pesos (238.615,71 pesos de haber con aumento + 70 mil pesos de bono + 119.307,86 pesos de medio aguinaldo).

En tanto, la Asignación Universal por Hijo (AUH) ascenderá a 122.492 pesos; la AUH por Hijo con Discapacidad, a 398.853 pesos, y la Asignación Familiar por Hijo, a 61.252 pesos, para el primer rango de ingresos.

Todos los pagos se realizarán en las fechas estipuladas en el calendario habitual”.

NA